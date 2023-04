Tina Trstenjak opravila še izpit za sodnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska judoistka in nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je uspešno pravila še izpit za kontinentalno sodnico, gre za licenco za sojenje na velikih tekmovanjih. A kot pravi, je to le del njenega izobraževanja in vsaj kratkoročno te dejavnosti na tatamiju ne bo opravljala.