Prvič: Slovenec novi glavni trener avstrijskih športnih plezalcev

Roman Krajnik

Avstrijci so se devet mesecev pred domačim svetovnim prvenstvom v športnem plezanju, ki bo od 6. do 16. septembra v Innsbrucku, odločili za povsem nov trenerski štab, ki ga bo vodil eden najuspešnejših trenerjev v športnem plezanju v svetovnem merilu, slovenski strokovnjak Krajnik.

Uspešen z Majo Vidmar in Mino Markovič

42-letni Škofjeločan, ki je največje uspehe žel kot trener Maje Vidmar in Mine Markovič, bo skrbel za razvoj avstrijskih plezalcev v težavnosti in balvanih. Krajnik bo na čelu mednarodne ekipe, v kateri sta še 33-letna Angležinja Ellie Howard, ki bo skrbela za lažji prehod tekmovalcev iz mladinskih vrst med člane, in 32-letni Poljak Pawel Draga, ki bo skrbel za trening hitrosti.

"Bdel bom nad največjimi tekmeci Slovencev, od Jessice Pilz in Jakoba Schuberta do Magdalene Röck," se je pošalil Krajnik, ki ne pozna premora in je trenutno onstran Atlantika v mrzlem Dallasu, kjer se pod njegovim vodstvom na državno prvenstvo ZDA pripravlja obetavna 16-letnica Ashima Shiraishi, ki je lani v Innsbrucku osvojila naslove mladinske svetovne prvakinje v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

Foto: Vid Ponikvar

Ostaja osebni trener Domna Škofica

"Tudi ona bo del mednarodne ekipe, ki jo bom treniral letos," je dodal Krajnik. "Avstrijci so mi šli na roko. Očitno so si me zelo želeli, saj je bil eden mojih pogojev, da ne bom prekinjal sodelovanja z Domnom Škoficem, s katerim sva se lani dogovorila, da bom njegov osebni trener. Ko bom na vsake toliko časa za kak teden prišel v Škofjo Loko, bom še naprej treniral Gregorja Vezonika, Martina Berganta, Lučko Rakovec, Milana Preskarja in druge," je dodal.

"Po koncu sezone bomo videli, kako in kaj. Če bomo vsi zadovoljni oziroma bom sam zadovoljen, bom nadaljeval, sicer bom šel drugam. Imam zadosti ponudb. Želim uživati. Mislim, da je na avstrijski strani želja, da bi reprezentanco treniral do olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu, torej si na avstrijski strani vsekakor želijo, da bi sodelovanje podaljšali še za kakšno sezono," je dejal Krajnik.

Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da sem prvi Neavstrijec, ki bo peljal avstrijsko športnoplezalno zgodbo. Ni skrivnost, da tujim trenerjem niso najbolj naklonjeni, vendar pa so prišli do prelomnega trenutka, ko so videli, da morajo nekaj spremeniti, in smo se novembra začeli pogovarjati o sodelovanju. Prejšnji teden sem že bil v Innsbrucku, kjer smo začrtali načrt ter začeli delati s tekmovalci. Februarja po vrnitvi iz ZDA pa bomo začeli konkretne priprave. Pač tako je, da so vsake toliko v življenju potrebne spremembe, da ni dolgčas," je bil novega poklicnega izziva vesel Krajnik.

V reprezentanci pod njegovim vodstvom je tudi najuspešnejša avstrijska tekmovalka v balvanih Anna Stöhr, ki pa trenira sama in bo najverjetneje po letošnji sezoni končala kariero ter se pridružila življenjskemu partnerju Kilianu Fischhuberju med tekmovalnimi upokojenci.