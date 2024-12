Janja Garnbret bo v sezoni 2025 nastopila le na treh prizoriščih

Janja Garnbret bo po olimpijski sezoni v letu 2025 nastopila samo na treh prizoriščih, je v pogovoru za Sportal potrdil njen trener Roman Krajnik. Olimpijska prvakinja bo sezono začela konec junija v Innsbrucku (od 25. do 29. junija), kjer bo najverjetneje nastopila tako v težavnosti kot na balvanih, nadaljevala v začetku septembra v Kopru (5. in 6. september) na tekmi v težavnostnem plezanju, ki bo zadnja postaja tekem svetovnega pokala v sezoni 2025, osrednji cilj sezone pa bo svetovno prvenstvo v Koreji (od 21. do 28. septembra).

"Z Janjo bova prvo polovico leta bistveno več časa posvetila skalnemu plezanju, kjer ima nekaj nedokončanih in novih projektov. Trenirala bo povsem normalno, s tem da bo vse usmerjeno predvsem v svetovno prvenstvo, najpomembnejše pa je, da se malo spočije," je v intervjuju za Sportal povedal njen trener Roman Krajnik, ki je že pripravil tudi tekmovalni program svoje varovanke.

"Da, načrt je zdaj dokončan. Glavni cilj prihodnje sezone je svetovno prvenstvo v Koreji (od 21. do 28. septembra 2025), nastopila bo tudi v Kopru (5. in 6. september), saj si to sama zelo želi in tudi zame je to ena najlepših tekem na koledarju, ter v Innsbrucku (od 25. do 29. junija). Najverjetneje na obeh tekmah (balvani in težavnost, op. a.)."

Garnbret bo 5. in 6. septembra nastopila na tekmi v težavnostnem plezanju v Kopru. Foto: Grega Valančič

Razlog, zakaj bo tekmovalni koledar Korošice redko zaseden, je v tem, da si najboljša športna plezalka v zgodovini v sezoni po olimpijskih igrah odpočije predvsem mentalno.

"Z Janjo sva sklenila, da se mora po Parizu res popolnoma odpočiti, ne mislim fizično, to se je že, ampak predvsem mentalno. Mislim, da bi bilo iz psihološkega vidika po vsem stresu olimpijskih iger in tekem zadnjih let preveč, če bi vztrajal pri tem, da bi več tekmovala. Res ne bi rad, da se zgodi trenutek, ko bi pregorela. Vemo, kaj se je že dogajalo šampionom takega ranga. Cela ekipa to odločitev podpira," je povedal Krajnik.

Obsežnejši intervju, v katerem je Krajnik razkril, česa se bo lotil v prihodnjem letu, si boste na Sportalu lahko prebrali jutri.