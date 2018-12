Slovenci začeli izjemno: Franček Gorazd Tiršek je evropski prvak!

V razburljivem finalu je bil drugi Srb Dejan Jokić, tretji pa Ukrajinec Vasil Kovalčuk. Finale je bil napet in izenačen, vsi trije dobitniki medalj so se izmenjali na vrhu, v zaključku pa je bil najbolj zbran, odločal je zadnji strel, prav Tiršek, ki je bil najboljši že v kvalifikacijah.

V kvalifikacijah je obstal drugi slovenski predstavnik Damjan Pavlin, ki je zasedel končno 12. mesto.

Tiršek je osvojil že 32. medaljo slovenskih strelcev na velikih tekmovanjih. Pred petimi leti, ko je bilo tudi zadnje EP do letošnjega, je Tiršek v tej panogi osvojil bron.

"Občutki so fenomenalni"

"V finale sem šel zelo motiviran. Bil sem zbran, kot je to treba, če želiš doseči viden rezultat in uspeh. Nisem popuščal, ostajal sem osredotočen, čeprav se mi je vmes malce podrl ritem. Vidljivost je bila slaba, a sem ostal zbran do konca in z zadnjem strelom osvojil zlato medaljo. Občutki so fenomenalni. Vsaka zmaga nekaj šteje. Če je to na velikem tekmovanju, pa sploh," je medaljo pospremil novi evropski prvak.

V disciplini R1 zračna puška stoje je Franc Pinter prišel v finale, kjer pa je bil na koncu osmi. Pinter bo v sredo nastopil še z zračno puško leže, kjer se bosta v četrtek pomerila tudi Tiršek in Pavlin.