Slovenci z zmago začeli obrambo zlata

Slovenski namiznoteniški igralci so z visoko zmago začeli svoje nastope v ekipnem delu sredozemskih iger v alžirskem Oranu, kjer branijo naslov izpred štirih let. Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar so s 3:0 premagali Ciper.

Pozno popoldne jih v skupini 1 čaka še Grčija. Slovenske namiznoteniške igralke pa so v prvem dvoboju z 0:3 izgubile proti Portugalkam, zvečer jih čaka še dvoboj s Španijo.

V rokoborbi grško rimskega sloga je v kategoriji do 77 kg v osmini finala izgubil Luka Gumilar. Z 10:0 ga je premagal Albanec Kevin Kupi.

Karateista izgubila borbo

Uršo Haberl je v kategoriji do 50 kg v odločilnem boju, v polfinalu, z zgolj 1:0 premagala domačinka Cylia Ouikene. V kategoriji do 60 kg je Niklasa Tamšeta Mariniča v šestnajstini finala z 8:0 premagal domačin Ala Salimi.

"Vse borbe, ki sem jih danes opravile, so se dobro izšle, na žalost pa to ni bilo dovolj za medaljo. Upam, da bo še kakšna priložnost. To so moje prve sredozemske igre, občutki so zelo dobri, posebno doživetje je bilo včerajšnje odprtje," je povedala Haberlova.

Balinar Martin Zdauc čaka na končni razplet kvalifikacij v hitrostnem zbijanju. Pozno popoldne bosta tekmovali slovenski dvojici v badmintonu. Andraž Krapež in Miha Ivanič imata alžirska tekmeca, Koceilo Juliena Mamerija in Youcefa Sabrija Medela, Nika Arih in Petra Polanc pa bosta igrali proti Italijankama Katharini Fink in Yasmini Hamza.

Zvečer bo v boksarski ring stopil Nik Nikolov Veber, v kategoriji do 63 kg bo njegov tekmec v šestnajstini finala Maročan Abdelhaq Nadir.