Slovenci v Moskvi poskrbeli za lep ekipni uspeh

Slovenski športni plezalci so poskrbeli za nov moštveni uspeh. Slovenija bo imela kar osem predstavnikov v polfinalu težavnosti na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi, pet v ženski in tri v moški konkurenci. Polfinale bo v dvorani Irina Viner Usmanova na sporedu v torek, ko bo kasneje zvečer tudi finale najboljše osmerice.

V težavnostnem plezanju je v polfinalu na voljo 26 mest. In vsa mesta, ki so jim bila na voljo, so slovenske tekmovalke tudi zapolnile. Od petih Slovenk na startu današnjih kvalifikacij je v drugi krog tekmovanja napredovala peterica, in sicer Lučka Rakovec, Vita Lukan, Mia Krampl, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek, v moški konkurenci pa Luka Potočar, Domen Škofic in Martin Bergant.

Na startu je bila slovenska deseterica. Tekmovanja je že konec za Milana Preskarja, ki je pristal na nehvaležnem 27. mestu, in Anžeta Peharca na 51. mestu, z nedeljskim šestim mestom najboljšega Slovenca v Moskvi v balvanih.

Najvišje Rakovčeva

Najboljša od Slovencev je bila Rakovčeva, ki si je z enim vrhom smeri in višino 36 v drugi smeri, priborila četrti dosežek. Pred njo so bile zgolj tri najboljše Chaehyun Seo iz Južne Koreje, edina z dvema vrhovoma v kvalifikacijah, Američanka Natalia Grossman (vrh in višina 41), ki je v soboto osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, ter Italijanka Laura Rogora (vrh in višina 44).

Vita Lukan je bila šesta. Foto: Guliverimage

Lukanova je šesta z višinama 41 in 39+, pred njo se je vrinila še Američanka Brooke Raboutou (37+, 40+). Svetovna podprvakinja Kramplova, ki je v balvanih izpadla že v kvalifikacijah, se bo v težavnosti merila vsaj še v polfinalu. Z višinama 36+ in 39+ si je zagotovila deveto izhodišče. V polfinale sta se prebili tudi Skuškova (19+, 39+) in Slemenškova (25+, 33+) z 20. oziroma 23. izhodiščem.

Potočar je kot deseti dosegel višini 36+ in 29+, Škofic na 16. mestu se je ustavil na višinah 34+ in 28+, Bergant pa je polfinale ujel s 24. mestom, z višinama 32+ in 26+. Preskar je imel višini 34+ in 23+, Peharc pa 27+ in 18. Moške kvalifikacije je dobil Japonec Tomoa Narasaki (37+, 36+).

Naslednica Garnbretove znana v torek

Šestkratna svetovna prvakinja Janja Garnbret, ki je 6. avgusta v Tokiu postala prva olimpijska zmagovalka športnega plezanja v zgodovini, se je odločila, da bo po OI Moskvo izpustila. Dvojno krono v balvanih s SP 2018 in 2019 je v soboto že predala Grossmanovi, naslednica Garnbretove na prestolu v težavnosti pa bo znana v torek po finalu.

Garnbretova je naslov svetovne prvakinje v težavnosti osvojila na SP 2016 in 2019, pred tremi leti v Innsbrucku pa je bila druga.

