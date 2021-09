Peharc šesti na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni svetovni prvak iz 2016 in 2019 Tomoa Narasaki je v finalu moral priznati premoč rojaku. Japonci so z dvojnim zmagoslavjem dobili nekaj zadoščanja po razočaranju na domačih olimpijskih igrah, na katerih so v moški konkurenci v športnem plezanju ostali brez odličja.

Narasaki je imel en vrh in eno cono manj. Francoz Manuel Cornu je dobil boj za bron z Rusom Aleksejem Rubcovom. Oba sta imela dva vrhova in tri cone, a je Cornu osvojil kolajno zaradi manj poskusov. Pred slovenskega finalista se je uvrstil še Izraelec Nimrod Marcus, prav tako brez osvojenega vrha.

Fujii je vodil po kvalifikacijah, a se je v polfinalu uvrstil za Narasakijem in Cornujem, v finalu pa prikazal mojstrstvo za japonsko prevlado na SP v balvanih od 2016.

V polfinalu je bil še mesto višje

Peharc se je v odločilni krog tekmovanja uvrstil s petim dosežkom. Peti je bil pred tem tudi v kvalifikacijah. Ob odsotnosti olimpijske prvakinje in šestkratne svetovne prvakinje Janje Garnbret je priboril Sloveniji prvi finale v Moskvi.

V finalu je imel obilico težav. Boljši dosežek so mu odnesle posledice prejšnjih krogov. Blazinice na prstih obeh rok si je dodobra zbrusil na kot brusilni papir hrapavih volumnih in oprimkih. V finalu je imel konice prstov povite, kar mu je onemogočalo boljši oprijem na zahtevnih postavitvah. Peharc je na svojem prvem velikem finalu na svetovnih prvenstvih prišel do zgolj dveh bonusov. Na zadnjem balvanu je bil še najbližje rešitvi. Vrh smeri je prijel z roko, a položaja ni zadržal.

Slovenija je imela še dva polfinalista. Zan Lovenjak Sudar iz Libelič je svoj prvi veliki finale na tekmah najvišje ravni z enim vrhom in štirimi conami zgrešil na devetem mestu. Daleč od finala je bil na 16. mestu zgolj s tremi bonusi in brez osvojenega vrha prav tako Korošec iz Raven Gregor Vezonik, ki je pred tremi leti na SP v Innsbrucku osvojil bron.

Že v kvalifikacijah sta svoje nastope končala Matic Kotar (33.) ter lanski evropski prvak in svetovni podprvak iz leta 2014 Jernej Kruder (57.).

V ponedeljek še kvalifikacije v težavnosti

Prvenstvo se bo nadaljevalo v ponedeljek s kvalifikacijami v težavnosti z desetimi Slovenci na startu. V ženski konkurenci bodo torkov polfinale lovile Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek in Tjaša Slemenšek, v moški konkurenci pa se bodo Peharcu pridružili Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar.