Anže Peharc priplezal v finale svetovnega prvenstva

Najboljšo predstavo v polfinalu je prikazal branilec naslova iz Hačiodžija leta 2019 Japonec Tomoa Narasaki s tremi vrhovi in tremi conami. Drugi je bil Francoz Manuel Cornu, ki je prav tako dosegel tri vrhove in tri cone, a je za to potreboval več poskusov. Tretjega polfinalnega balvana ni splezal nihče.

Od tretjega do šestega mesta so se razvrstili tekmovalci, ki so osvojili dva vrhova in tri cone, a z različnim številom poskusov.

V finalu, ki se bo začel ob 17. uri, bodo poleg Anžeta Peharca še Japonec Kokoro Fujii, Izraelec Nimrod Marcus in domači predstavnik Aleksej Rubcov.

Lovenjak Sudar do visokega devetega mesta

Slovenija je imela v ognju še dva polfinalista. Zan Lovenjak Sudar iz Libelič je svoj prvi veliki finale na tekmah najvišje ravni z enim vrhom in štirimi conami zgrešil na devetem mestu. Z zgolj tremi bonusi in brez osvojenega vrha je do 16. mesta priplezal Gregor Vezonik, ki je leta 2018 na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku osvojil bron.

Že v kvalifikacijah sta svoje nastope končala Matic Kotar (33.), presenetljivo pa tudi lanski evropski prvak in svetovni podprvak iz leta 2014 Jernej Kruder (57.).

