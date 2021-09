Po odpovedi Seula Garnbretova na drugem mestu v seštevku balvanov

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je v dogovoru z južnokorejsko planinsko zvezo odpovedala tekmi za svetovni pokal v balvanih in hitrosti, ki bi morali biti v Seulu od 1. do 3. oktobra, so danes sporočili iz IFSC. Po odpovedi Seula je olimpijska prvakinja Janja Garnbret zasedla drugo mesto v balvanskem seštevku sezone.

Odločitev o odpovedi je posledica zadnjih omejitev, ki so jih v Južni Koreji sprejeli v boju proti pandemiji covida-19, so pojasnili pri IFSC.

Preizkušnji v južnokorejski prestolnici sta bili po odpovedi tekem na Kitajskem in v Indoneziji še zadnji preostali tekmovanji na sporedu svetovnega pokala v športnem plezanju.

Američanka se veseli naslova v balvanih

V svetovnem pokalu v balvanskem plezanju so izpeljali štiri tekme. Seštevek je osvojila Američanka Natalia Grossman, ki je v soboto v Moskvi ob odsotnosti Garnbretove postala nova svetovna prvakinja.

Garnbretova je v seštevku discipline osvojila drugo mesto. V sezoni, ki jo je zaznamoval zgodovinski dosežek na olimpijskih igrah v Tokiu, je prva prejemnica zlate kolajne v športnem plezanju zmagala na tekmah v Innsbrucku in Meiringenu, v Salt Lake Cityju je zaostala zgolj za Grossmanovo, drugo tekmo v tem ameriškem velemestu pa je izpustila. Na njej je slavila Američanka. Garnbretova je pred dvema letoma z nizom zmag prvič osvojila naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih.

Korošica je že pred tem letos v Kranju s tremi zmagami na petih tekmah še četrtič po letih 2016, 2017 in 2018 osvojila seštevek svetovnega pokala v težavnosti. Ta naslov je prišel povsem nepričakovano, upoštevajoč dejstvo, da je dve tekmi izpustila zaradi OI. To je bil njen deveti naslov zmagovalke seštevkov sezone. Lani zaradi covida-19 naslovov niso podeljevali, pred dvema letoma pa je seštevek v težavnosti končala na drugem mestu.

Natalia Grossman je najboljša v balvanih. Foto: Ana Kovač

Grossmanova je v balvanskem seštevku vpisala 345 točk, Garnbretova je za dve zmagi in drugo mesto prejela 280 točk. Katja Debevec je balvansko sezono končala na sedmem mestu (158 točk), Vita Lukan je 14. (77), Lučka Rakovec (34), Mia Krampl (27,5), Lucija Tarkuš (24) in Julija Kruder (1,64) so sezono v balvanskem seštevku končale na 27., 29., 31. in 52. mestu.

V moškem seštevku sta na vrhu Japonca. Yoshiyuki Ogata je prvi, novi svetovni prvak Kokoro Fujii drugi, oba imata sicer enak točkovni izkupiček - 255. Čeh Adam Ondra je tretji z 200 točkami. Ogata je zmagal v Innsbrucku, njegov rojak je bil dvakrat na stopničkah, a ni zmagal.

Ni še jasno, ali bodo razglasili zmagovalca v kombinaciji? Ta naslov bi moral pripasti Janji.

Najboljša Slovenca Anže Peharc in Gregor Vezonik si delita 13. mesto. Oba sta sezono končala z izkupičkom 98,5 točke, potem ko sta bila na isti tekmi v Salt Lake Cityju v finalu na petem in šestem mestu. Jernej Kruder je 24. (45 točk), Domen Škofic 28. (34), Zan Lovenjak Sudar 31. (31,5), Matic Kotar 43. (7,5).

Foto: Guliverimage

Japonska je zmagovalka tudi pokala narodov v balvanih s 1235 točkami, na drugem mestu so ZDA (1088), Slovenija je tretja (798). Slovenija pa je pred Japonsko dobila pokal narodov v težavnosti.

V hitrostnem seštevku je Garnbretova, ki je letos prvič nastopila v izločilnih bojih te discipline, kot najboljša Slovenka zasedla 12. mesto. Izpeljali so zgolj dve tekmi.

Za zdaj še ni jasno, ali bodo letos razglasili tudi zmagovalca seštevka svetovnega pokala v kombinaciji. Ta bi seveda v ženski konkurenci moral pripasti Garnbretovi, ki je seštevek kombinacije v vseh treh disciplinah pred letom 2021 osvojila štirikrat zaporedoma (od 2016).