Slovenci končali nastope v Laškem

Mladi slovenski up, 21-letni Trtnik, je v ekipnem obračunu združil moči s Hrvatom Pavaom Jozićem. V predtekmovanju sta z 1:2 klonila proti Brazilcema, potem pa ugnala južnokorejsko dvojico z 2:0. V osmini finala sta nato nastope končala.

"Lahko bi dosegli še stopničko boljši rezultat. A z igro moram biti zadovoljen. Igralki Andreja in Barbara ter igralci Boris, Primož in Luka so navdušili s sproščeno igro in idejami, ki smo jih trenirali in vpeljevali na treningu. V nekaj letih bomo konkurenčni svetu," je po koncu bojev za slovenske predstavnike dejal trener ekipe Darko Kojadinović.

Popoldan je svoje nastope v skupinskem delu sklenil tudi preostali slovenski kvartet, Bojan Lukežič in Primož Kancler ter Andreja Dolinar in Barbara Meglič.

Tekmovanje na najvišji ravni se bo sklenilo v soboto, ko bodo do 16. ure odigrali še vse finalne obračune ekipne konkurence.

"Očitno je, da Kitajska v moški konkurenci pada"

Že dan prej so v Laškem končali posamični del tekmovanja. Odigrali so 1.200 iger, v ženski konkurenci so prevladovale Kitajke, v moškem so na vrhu igralci iz Evrope. V slovenski vrsti sta najdlje prišla Dolinarjeva in Lukežič, ki sta se poslovila v osmini finala.

"Očitno je, da Kitajska v moški konkurenci pada. Očitno ne dela več tako, kot bi morala. Ostale države vlagajo vse več, dela se dobro, kakovost je razpršena. V finalu je bila tudi Hrvaška, ki je osvojila zlato, medalja gre v Kolumbijo," je dogajanje v Laškem po posamičnem delu ocenil tehnični direktor tekmovanja Gorazd Vecko, ki je kot britanski selektor dobil sedem kolajn v posamični konkurenci.

