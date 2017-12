Slovenca dobila božično regato v Palamosu

Slovenska jadralca Peter Lin Janežič in Sebastian Prinčič sta na tradicionalni božični regati v španskem Palamosu zmagala v olimpijskem dvosedu 49er. V razredu finn sta nastopila Jan in Liam Orel ter končala na 14. in 23. mestu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Palamosu so opravili že 42. izvedbo mednarodne božične regate v olimpijskih in nekaterih mladinskih razredih. Tekmovanja so se letos udeležili štirje slovenski predstavniki.

Janežič in Prinčič sta bila ves čas med najboljšimi. Pred zadnjim tekmovalnim dnem, ko je bil na vrsti plov za odličja z dvojnim točkovanjem, sta bila na petem mestu. Zadnji plov sta končala na drugem ter skočila na vrh rezultatske razpredelnice. Ob dveh prvih zmagah v posamičnih plovih sta tako prvič doslej zmagala tudi v skupnem seštevku. Drugo mesto sta osvojila Norvežana Tomas Mathisen in Mads Mathisen, tretje pa Rusa Jan Čeh in Ivan Zotov.

V razredu finn sta nastopala Jan Orel in Liam Orel ter na koncu zasedla 14. oziroma 23. mesto. Zmagal je Estonec Deniss Karpak pred Hrvatom Milanom Vujasinovičem in domačinom Alejandrom Muscatom.