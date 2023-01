Slivniku še eno četrto mesto v Švici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tem je bil dvakrat četrti na veleslalomskih tekmah, na eni pa je odstopil.

Za Pedersenom sta danes končala Italijan Rene De Silvestro in Francoz Victor Pierrel.

Za 22-letnega Hrušičana so bili nastopi ta teden v Švici prvi v sezoni v svetovnem pokalu. Pred tem je nastopil na tekmah Fis in osvojil dve drugi, eno četrto in eno šesto mesto.

Tekme v Švici so sicer zadnji test za smučarje pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v parasmučanju, ki bo v španskem Espotu potekalo med 19. in 29. januarjem.

Slivnik bo na prizorišče SP odpotoval 20. januarja, nastopil pa bo 26. in 28. januarja v veleslalomu in slalomu.

