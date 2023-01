Slivnik na svoji prvi tekmi svetovnega pokala četrti

Jernej Slivnik, po prvi vožnji je bil šesti, je na koncu zaostal 11,50 sekunde in za manj kot sekundo zgrešil stopničke. Tretji je bil Švicar Pascal Christen, drugi pa Italijan Rene De Silvestro. Za 22-letnega Hrušičana je bil nastop prvi v sezoni v svetovnem pokalu, pred tem je nastopil na tekmah Fis in osvojil dve drugi, eno četrto in eno šesto mesto.

Na postaji svetovnega pokala v Veysonnazu bodo do konca tedna na sporedu še tri tekme, dve veleslalomski (11. in 13. januar) ter slalom 14. januarja. Tekme v Švici so zadnji test za smučarje pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v parasmučanju, ki bo v španskem Espotu potekalo med 19. in 29. januarjem.