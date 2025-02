Zaradi neprimerne proge odpoved nekaterih tekem na SP v Mariboru

Udeleženci SP so danes s prostim smučanjem po tekmovalni strmini preizkusili progo na Mariborskem Pohorju, kjer se bodo v naslednjih dneh merili moči v alpskih disciplinah.

Organizatorji so v izjavi zapisali, da je na celotni progi, ki ima predviden start na Habakuku in cilj na Trikotni jasi, do 50 centimetrov utrjenega in pomrznjenega snega, kar omogoča izvedbo tekmovanj z enakovrednimi pogoji za vse nastopajoče.

Kljub temu pa je po končanem prostem smučanju žirija pregledala progo in se sestala s trenerji, ki so ugotovili, da proga kljub izpolnjevanju predpisanih homologacijskih pogojev proge in standardov Mednarodne smučarske zveze (Fis) ni primerna za izvedbo hitrih disciplin za sedeče kategorije.

Posledično je žirija odpovedala za sredo predviden superveleslalom ter v nadaljevanju še alpsko kombinacijo, ki bi morala biti v četrtek.

Nepričakovana odločitev žirije za organizatorja

S tem je prišlo do nekaj sprememb v programu tekmovanj. Sreda bo namenjena treningu za ekipe na smučiščih na Arehu, ob 19.30 pa bo kot predvideno uradna otvoritev na Snežnem stadionu. V četrtek bo po dogovoru še en uradni trening na tekmovalni progi, v petek sledi prost dan, v soboto pa bodo na sporedu tekme tehničnih disciplin.

"Za organizatorja je bila odločitev žirije nepričakovana, saj je tekmovalna proga odlično pripravljena in utrjena ter ustrezno zavarovana. Organizator je odločitev žirije sprejel na osnovi višjih varnostnih potreb kategorije sedečih tekmovalcev, kjer je stopnja tveganja za morebitne nesreče in poškodbe višja kot pri ostalih tekmovalcih," so organizatorji zapisali v izjavi za javnost.

Na SP v parasmučanju sicer sodeluje 33 držav, iz katerih je v Maribor prispelo 135 tekmovalcev in 200 spremljevalcev.