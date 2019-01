Slivnik domače SP začel s 17. mestom

V Kranjski Gori se je začelo svetovno prvenstvo za športnike invalide v alpskem smučanju. Prvi dan tekmovanj so izvedli moški veleslalom, v kategoriji sedečih smučarjev je nastopil tudi edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik in osvojil 17. mesto.

Smučarji so se na dobro pripravljeni progi v Podkorenu pomerili v treh kategorijah: slepi in slabovidni, stoječi in sedeči. Med prvimi je slavil 30-letni Slovak Marek Kubacka, srebro pa je osvojil Italijan Giacomo Bertagnolli, bronast je bil Avstrijec Josef Lahner.

Med stoječimi smučarji je slavil 18-letni Francoz Arthur Bauchet, za njim sta se zvrstila Švicar Theo Gmur in Američan Thomas Charles Walsh. Pri sedečih smučarjih pa je šla dvojna zmaga na Nizozemsko, prvi je bil 19-letni Jeroen Kampschreur, za njim se je uvrstil njegov rojak Niels de Langer, bron je šel na Norveško v roke Jesperju Pedersenu.

V tej konkurenci se je predstavil tudi edini slovenski udeleženec SP, 19-letni Jernej Slivnik. Po prvi vožnji bil 19., na koncu pa 17.

V drugo preveč zadržan

"Menim, da sem dobro opravil s prvo progo, v drugo pa sem bil malce zadržan. Poškodba rame me ni ovirala, jutri pa že treniram za sredin slalom. Na vrhu pa je bilo tako, kot smo vsi pričakovali. Ti trije so sicer zelo mladi, a so eni najboljših. Čestitke vsem dobitnikom medalj," je dejal Slivnik, ki je imel danes v ciljni areni precej navijačev, ki so ga bučno pozdravili.

"V prvo je dobro odpeljal, na drugi vožnji pa je bil očitno prisoten še spomin na lanski odstop na veleslalomu na paraolimpijskih igrah. Zdaj je to za njim, je v cilju, misli pa pri sredinem slalomu," je prvi nastop svojega smučarja ocenil trener Roman Podlipnik.

"V prvo je dobro odpeljal, na drugi vožnji pa je bil očitno prisoten še spomin na lanski odstop na veleslalomu na paraolimpijskih igrah. Zdaj je to za njim, je v cilju, misli pa pri sredinem slalomu," je prvi nastop svojega smučarja ocenil trener Roman Podlipnik. Foto: Vid Ponikvar

Nastop Slivnika je bil sicer nekaj časa vprašljiv, saj se je mladi smučar nedavno na treningu poškodoval, toda bolečo ramo so do SP le usposobili, tako da bo lahko tekmoval na obeh načrtovanih tekmah. Druga ga čaka v sredo, ko bodo smučarji v Kranjski Gori vozili slalom.

V torek ženski veleslalom

Tekmovanje se bo sicer nadaljevalo v torek, ko bo na sporedu ženski veleslalom. Slivnik bo ta dan izkoristil za trening slaloma, ki ga zavoljo bolečin v desni rami v minulih desetih dneh ni mogel trenirati. Moški slalom bo v sredo, ko bo za Slivnika v ciljni areni v Podkorenu navijal tudi slovenski predsednik Borut Pahor, sicer častni pokrovitelj letošnjega svetovnega prvenstva.

Tekmovanje se bo v Kranjski Gori končalo v četrtek z ženskim slalomom, potem pa se bodo smučarji preselili še v sosednjo Italijo, kjer bo na smučišču Na žlebeh (Sella Nevea) še hitri del SP s smukom, kombinacijo in superveleslalomom.

Preberite še: