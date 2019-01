Slivnik vendarle na startu domačega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v slovenski smučarski ekipi pred svetovnim prvenstvom za invalide v Kranjski gori že sporočili, da zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti edini slovenski predstavnik, so danes, ko so tekmovanje tudi uradno odprli, vendarle poskrbeli za dobro novico. Po zadnjih treningih je Slivnik vendarle pripravljen za nastop.