Slabe novice iz slovenskega tabora: poškodba je prehuda

Na svetovnem prvenstvu v alspkem, smučanju za športnike invalide bo nastopilo 120 tekmovalk in tekmovalcev iz 30 držav. Prvi del tekmovanja, med 21. in 24.1., bo potekal v Kranjski Gori (tehnične discipline slalom in veleslalom dekleta, fantje), drugi del pa v Italiji, kjer bodo med 29.1. in 1.2. na sporedu še tekme v superkombinaciji, smuku in superveleslalomu.

Zaradi poškodbe desne rame je svoj nastop odpovedal slovenski smučar invalid, 18-letni Jernej Slivnik. Poškodba je prehuda, so ocenili v jeseniški bolnišnici.

Nasmesto na štartu bo Slivnik prvenstvo moral spremljati s tribune. Foto: Vid Ponikvar

Slovesno odprtje prvenstva bo jutri, 19. januarja, ob 17.30 v središču Kranjske Gore.