Slivnik do izida kariere

Za Slivnika je to prvi vrhunec sezone, drugi pa bodo prihajajoče paraolimpijske igre, ki se bodo začele 4. marca v Pekingu. Slivnik je dokazal, da sta s trenerjem Romanom Podlipnikom dobro tempirala pripravljenost za prvi vrhunec.

V prvi veleslalomski vožnji je bil odločen in napadalen ter bil peti, v drugi pa je kljub napaki v drugem delu proge osvojil zanj najboljši izid kariere.

"Počutim se super. Predvsem sebi in drugim sem dokazal, da nisem lahko le med 10, ampak tudi med peterico najboljših, če odpeljem, kot znam. Resnično mi je v prvo uspela vrhunska vožnja. V drugem teku sem želel še nekaj dodati. Brez kalkulacij sem odpeljal, žal pa na prelomnici naredil napako, ki me je stala nekaj mest. A sem od napake naprej spet smučal odločno, ujel sem ritem in pokazal tisto pravo smučanje. Proga je bila zelo zahtevna in vredna naslova svetovnega prvaka," je dejal Slivnik, ki meni, da je bila prva veleslalomska vožnja njegova najboljša v karieri.

"Vesel sem rezultata, a sem tudi toliko samokritičen, da se zavedam, da bi bil lahko brez napake tik pod stopničkami," je dodal Slivnik, ki ga v petek čaka še slalomska tekma. "Danes bo lahko zaspati po takem rezultatu. Na petkovi tekmi bom lahko še več tvegal v želji, da še popravim rezultat," je še povedal 21-letni Hrušičan.

Svetovni prvak med sedečimi smučarji je postal Norvežan Jesper Pedersen, ki je slavil s časom 2:14,42. Srebrn je bil Poljak Igor Sikorski (+6,51), bronast pa Američan Andrew Kurka (+6,83). Slivnik je bil sedmi s časom 2:26,66.

To je za Slivnika drugo svetovno prvenstvo. Na tej ravni tekmovanja je prvič nastopil že pred tremi leti. Na svetovnem prvenstvu, ki sta ga leta 2019 družno gostila Kranjska Gora in Sella Nevea, je bil 10. v slalomu ter 17. v veleslalomu.

Slivnik se sicer v tej sezoni meri v evropskem in svetovnem pokalu. V evropskem pokalu ima dve tretji mesti v slalomu, v najmočnejši konkurenci svetovnega pokala pa se je najvišje zavihtel 20. decembra, ko je bil osmi v slalomu v St. Moritzu.

Preberite še: