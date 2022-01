Slivnika do paraolimpijskih iger loči še natanko 50 dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše zimske športnike invalide čaka vrhunec letošnje tekmovalne sezone v Pekingu, kjer bodo olimpijskim igram marca sledile še paraolimpijske. Danes je do začetka teh natančno 50 dni, Slovenijo bo na Kitajskem zastopal alpski smučar Jernej Slivnik.

Paraolimpijske igre bo med 4. in in 13. marcem gostil Peking. Na igrah bo nastopil tudi slovenski predstavnik, parasmučar Jernej Slivnik, ki se bo zagotovo pomerili v slalomu in veleslalomu, morda pa tudi v superveleslalomu. Vodja slovenske paraolimpijske odprave v Peking bo Roman Jakič.

Slivnik že ima paralimpijske izkušnje

Na Kitajskem se bodo športniki merili v šestih športnih panogah (alpskem smučanju, teku na smučeh, biatlonu, hokeju, deskanju in curlingu), podelili bodo 78 kompletov medalj.

Slivnik, ki ima kljub le 21 letom že paraolimpijske izkušnje s prejšnjih iger v Pjongčangu, bo na Kitajskem v kategoriji sedečih smučarjev nastopil 10. marca v veleslalomu, 12. marca pa v slalomu.

Že pred tem ga sicer čaka prvi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Lillehammerju, kjer bo nastopil 19. in 21. januarja.

"Tam smo vsi najboljši na kupu, organizacija je vrhunska in to je res krona kron," je pomen paraolimpijskih iger na nedavni novinarski konferenci v Kranjski Gori opisal Slivnik.

Foto: Sportida

Bo dodal tretjo disciplino?

Na paraolimpijskih igrah bo slovenski predstavnik morda nastopil tudi v tretji disciplini, superveleslalomu, a mora pred tem nastopiti vsaj na eni od februarskih tekem svetovnega pokala v tej disciplini, v kateri do zdaj ni tekmoval.

Slivnik smuča od leta 2009, na profesionalni ravni pa zadnjih pet let, ko sodeluje s trenerjem Romanom Podlipnikom. Leta 2015 je kot 14-letnik nastopil na prvem tekmovanju v Landgraafu in na svoji prvi tekmi v mladinski konkurenci tudi zmagal. Januarja 2016 pa je kot 15-letnik prvič sodeloval na tekmi svetovnega pokala, takrat je še kot predtekmovalec nastopil v Kranjski Gori.

Na paraolimpijskih igrah v Južni Koreji 2018 je v slalomu dosegel 12. mesto, v veleslalomu je odstopil.

Slovenija bo s Slivnikom imela šestič predstavnika na zimskih paraolimpijskih igrah. V obdobju samostojne države je leta 1998 nastopil Srečko Kos, leta 2006 Žiga Breznik in Gal Jakič, 2010 in 2014 Gal Jakič, 2018 pa Slivnik. Edino slovensko medaljo na zimskih paraolimpijskih igrah pa je doslej dobil Franc Komar leta 1984 v Innsbrucku, ko je bil tretji v alpski kombinaciji.

