Spustaši na divjih vodah so izbirne tekme že opravili, zdaj pa te čakajo še slalomiste na divjih vodah in sprinterje na mirnih vodah. Slednji si bodo mesto v reprezentanci poskušali priboriti 4. in 5. maja v Zagrebu, slalomiste pa prve izbirne vožnje čakajo že ta konec tedna v Tacnu.

Savske brzice bodo v soboto in nedeljo gostile drugo tekmo evropskega pokala ECA v slalomu na divjih vodah in tekmo za točke Mednarodne kajakaške zveze (ICF), obenem pa bodo nastopi za slovenske športnike pomembni tudi v razvrstitvi izbirnih tekem.

Kauzer ima dober občutek

Kot evropski prvak si je že zagotovil nastop na evropskem prvenstvu. Foto: Nina Jelenc Na startu bodo vsi najboljši slovenski tekmovalci, ki si bodo poskušali priboriti mesto v reprezentanci, ki jo letos čakajo nastopi na evropskem prvenstvu v Pauju, svetovnem prvenstvu in olimpijskih kvalifikacijah v Seu d'Urgellu ter seveda nastopi na tekmah svetovnega pokala, junija bo tudi Tacen gostil tekmo najvišje ravni.

"Zdrav sem in mislim, da sem tudi dobro pripravljen na sezono. Dobro se počutim v čolnu, imam nov model, a sem se nanj privadil. Veselim se Pauja, saj rad veslam tam, čeprav so spremenili zgornji del proge. Komaj čakam, da začnemo mednarodno sezono. Glavna tekma bo svetovno prvenstvo, a se bom na vsako tekmo posebej dobro pripravil in skušal čim bolje odveslati," je pred izbirnimi tekmami dejal Peter Kauzer, ki ima nastop na evropskem prvenstvu kot branilec naslova že zagotovljen.

Savšek odpravil poškodbo kolena

Zlati kanuist s SP 2017 Benjamin Savšek je sicer imel nekaj težav s poškodbo kolena, a je zdaj pripravljen na začetek sezone. "Želim si štiri konstantne vožnje, uvrstitev v reprezentanco in da čim bolje startam v sezono. Potem pa naprej," je dejal Savšek.

Benjamin Savšek je odpravil težave s kolenom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zadnja dva meseca sem imel nekaj težav s čolnom, vrnil sem se v starega. Najprej imam v glavi izbirne tekme, kot vsako leto, da potrdim uvrstitev v reprezentanco, to je za zdaj glavni cilj," pred izbirnimi tekmami pravi kanuist Luka Božič.

Veliko sprememb pri Evi Terčelj

Eva Terčelj se je odločila, da bo športno pot nadaljevala z novim trenerjem. Foto: Nina Jelenc Pri kajakašici Evi Terčelj se je v zadnjem obdobju spremenilo kar precej stvari, končala je fakulteto, zamenjala trenerja, to je po novem Jernej Abramič, in proizvajalca vesel. "To je prva sezona, ko se lahko bolj posvetim treningu in kajaku, več časa imam tudi za regeneracijo. Zadovoljna sem s svojimi odločitvami in upam, da se bodo obrestovale," je pred sezono optimistična Terčeljeva.

"Komaj čakam, da se začne sezona, pripravljena sem dobro. Zadnje tri tedne sem bila zelo utrujena, zdaj pa se počutim bolje. Merim na dobre, vrhunske vožnje, ki mi bodo dale odgovore za naprej, če je treba še kaj narediti," pa pred izbirnimi tekmami pravi kajakašica Urša Kragelj.

V Tacnu bo močna mednarodna udeležba, tako da bo to tudi dober pokazatelj pripravljenosti pred sezono.