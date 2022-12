Ostre volilne tekme je konec. Kdo bo novi predsednik OKS?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik se bodo danes na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije potegovali za mesto tretjega predsednika nacionalnega olimpijskega gibanja po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu. Po dolgi in tudi na trenutke ostri volilni tekmi, ki je trajala več kot leto dni, bodo izvolili tudi druge organe OKS.

Delegati bodo med drugim volili še tri podpredsednike ter izvršni odbor, OKS pa ima že pred današnjo skupščino četrto podpredsednico. Športniki so na to mesto že izvolili nekdanjo alpsko smučarko in predsednico sveta Fundacije za šport Katjo Koren Miklavec.

Za zmago kandidati potrebujejo večinsko podporo na volilni skupščini. To sestavlja 117 delegatov, predstavnikov različnih športnih zvez, volitve pa bodo tajne. Ob tem veljajo kvorumska pravila, ki dajejo olimpijskim športom vsaj 51 odstotkov glasov, delegatom lokalnih športnih zvez, zvez športa za vse in zamejskega športa pa tretjino glasov.

Vsi trije menijo, da imajo zagotovljeno dovolj široko podporo za izvolitev v prvem ali drugem krogu

Prav zaradi tajnih volitev in zapletenih pravil so napovedi volilnega izida nehvaležne, četudi so na soočenju, ki ga je teden dni pred volitvami pripravila STA, vsi trije predsedniški kandidati zatrjevali, da imajo zagotovljeno dovolj široko podporo za izvolitev v prvem ali drugem krogu.

Prednostne naloge: Povečanje finančnih sredstev ter skrb za športnike in trenerje

Povečanje finančnih sredstev ter skrb za športnike in trenerje so prednostne naloge, ki čakajo slovenski šport v naslednjem obdobju, če želi zadržati ali celo povečati mednarodno uspešnost ter povečati delež prebivalcev, ki se ukvarjajo z rekreacijo. Omenjeno je sicer v programih vseh kandidatov za predsednika nacionalnega olimpijskega komiteja.

Po odločitvi volilne komisije OKS bodo tokratne volitve še vedno potekale na volilnih lističih, kljub številnim pozivom po uvedbi elektronskega glasovanja, ki so jih izrekli člani izvršnega odbora OKS. Po zadnji seji tega organa pred slabim mesecem dni je zato Gabrovec nekoliko hudomušno dejal, da se zaradi nesodobnega glasovanja in zapletenih pravil "obeta zelo dolga skupščina, kosilo bo zagotovo na voljo, upam pa, da ne bo potrebna tudi večerja".