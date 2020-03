Situacija je resna. Tudi Fabjan je zaklenil vrata svoje telovadnice. Prvič.

Pred dobrim tednom, v petek, 13. marca, so se vrata vadbenega centra judo kluba Sankaku na Lopati zaradi preventivnih razlogov zaprla. To se je zgodilo prvič po letu 1992, ko je bil klub ustanovljen, pravi trener Fabjan, ki ima svoj pogled na trenutno 'koronavirusno' situacijo.

Kot pravi, je situacijo okrog širjenja novega, neverjetno nalezljivega koronavirusa spremljal že dlje časa, tudi ko smo v Evropi nanj gledali kot na nekaj, kar se nas ne tiče in nas ne bo prizadelo, a ko je slišal za prvi smrtni primer v sosednji Italiji, ga je zaskrbelo.

Judoistični klub Sankaku na Lopati je od 13. marca do preklica zaprt. Foto: A. T. K. Cel dan iskal ključe

Kmalu so tudi na Lopati, kjer so še do nedavnega trenirali tudi tuji judoisti, začeli sprejemati posebne ukrepe. "S svojimi sodelavci smo najprej preučili, s katerimi tujimi osebami smo bili v stiku in med sabo v klubu, razdelili smo materiale za trening doma, ki smo jih že prej tri dni intenzivno pripravljali.

V trenutku smo prekinili tudi vse fizične stike, ostalo je samo delo po elektronski pošti. 13. marca smo vrata centra dokončno zaprli. Prvič po letu 1992, odkar je bil klub in center ustanovljen," je povedal Fabjan in dodal zanimivost: "Zdaj je sploh prvič, da sem zaklenil vrata, cel dan sem iskal ključe."

Kako rešiti trenutno situacijo, da bo kar najboljša za dobrobit športa? "Ukiniti bi bilo treba nekaj športnih inštitucij, manj denarja namenjati za birokracijo in administracijo in več vlagati v športne dosežke. Če bodo športni dosežki še naprej konstantni, bodo tudi sponzorji osvežili sodelovanje z nami, saj vedo, da je šport lahko največji promotor," predlaga Fabjan. Foto: Matej Leskovšek

Finančnim težavam bi se lahko izognili

61-letni trener, ki se ponaša z zavidljivo bero olimpijskih kolajn svojih varovancev, je že večkrat opozoril, da bo kriza močno zarezala tudi v šport, a če se bosta ministrstvo za šolstvo in šport in država pravilno odločila, bi se večjim težavam lahko izognili.

"V trenutni situaciji bi morali odpustiti tiste, ki že dolga leta mešajo kilometrino športa," predlaga. "Dvajset odstotkov športnih funkcionarjev bi morali zaposliti v gospodarstvu, pa naj se tam dokažejo," je slikovit Fabjan.

"Ukiniti bi bilo treba nekaj športnih inštitucij, manj denarja namenjati za birokracijo in administracijo in več vlagati v športne dosežke. Če bodo športni dosežki še naprej konstantni, bodo tudi sponzorji osvežili sodelovanje z nami, saj vedo, da je šport lahko največji promotor," poudarja.

"Dostikrat sem neposlušen, a tokrat se bom in se držim samo nasvetov in ukazov vlade ter zdravstvenih inštitucij. Svetujem, da se jih držite tudi vi, le tako lahko rečem, da se bo situacija umirila hitreje. Kdaj se bo to zgodilo, pa nimam odgovora." Foto: Ana Kovač

Tudi pogosto uporniški Fabjan se bo uklonil zdravniški stroki

Strinja se, da je samo od nas odvisno, kako dolgo bodo trajale izredne razmere. "Dostikrat sem neposlušen, a tokrat se bom in se držim samo nasvetov in ukazov vlade ter zdravstvenih inštitucij. Svetujem, da se jih držite tudi vi, le tako lahko rečem, da se bo situacija umirila hitreje. Kdaj se bo to zgodilo, pa nimam odgovora."

"Olimpijske igre: da ali ne? Če bodo, jih bodo izpeljali na silo."

Na vprašanje, ali bomo letos dočakali olimpijske igre, odgovarja, da če jih bomo, bo to na silo.

"Dejstvo je, da je v organizacijo olimpijskih iger že zdaj vloženih na milijone sredstev, a zdravje mora biti na prvem mestu," poudarja Fabjan, ki verjame, da bo Mednarodni olimpijski komite (MOK) izbral najboljšo možno pot, tako glede iger kot kvalifikacij.

Bogdan Gabrovec, prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije, se zavzema za prestavitev letošnjih olimpijskih iger. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvi mož MOK Thomas Bach je sicer v sredo dejal, da je še prezgodaj, da bi prestavili olimpijske igre - te bi se morale začeti čez dobre štiri mesece, 24. julija – s čimer pa se ne strinja slovenski olimpijski komite. Bogdan Gabrovec, prvi mož Slovenskega olimpijskega komiteja in nekdanji predsednik slovenske judo zveze, je odločno poudaril, da bi igre morali prestaviti. "Svet ni nor, da bi šel v nemogoče zgodbe," sporočajo iz OKS.

