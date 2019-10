Simone Biles dobila kvalifikacije, Adela Šajn 101.

Slovenske telovadke Teja Belak, Tjaša Kysselef in Adela Šajn so nastopile že v petek, prvi dan dvodnevnih kvalifikacij, v katerih se jim nastopi niso izšli po načrtih. Glavni cilj slovenske vrste je bila namreč olimpijska norma, že po prvem dnevu pa je selektor reprezentance Andrej Mavrič povedal, da za preboj na OI ne bo dovolj.

Andrej Mavrič: Teja očitno ni bila dovolj dobro pripravljena, da bi šla še enkrat na olimpijske igre. Foto: Vid Ponikvar Mavrič je pred prvenstvom ocenil, da bi do cilja, nastopa na OI 2020, najlažje prišli preko mnogoboja, zato je bil nastop na vseh štirih orodjih tudi pogoj za uvrstitev v ekipo za SP. Seveda, če bi dekleta pokazala sestave brez večjih napak, kar pa se je zalomilo zlasti Belakovi, olimpijki v Rio de Janeiru 2016, ki je imela po oceni selektorja sicer med trojico največ možnosti za še en nastop na OI.

"Tjaša in Adela sta sicer obe solidno opravili mnogoboj, brez večjih napak, a imata preslabo dvovišinsko bradljo, da bi zbrali dovolj točk. Teja pa je katastrofalno odtekmovala. V mnogoboju je naredila štiri padce, tako da je tekmicam 'podarila' kar štiri točke in pol. Očitno ni bila dovolj dobro pripravljena, da bi šla še enkrat na olimpijske igre," je po nastopih svojih varovank razmišljal Mavrič.

Šajnova je tako kvalifikacijski mnogoboj končala na 101. mestu, Kysselefova (47,699 točke) na 106., Belakova (44,765) pa je bila na koncu 144. Zato pa je imela najboljši dosežek Slovenk na posameznem orodju - na preskoku je bila s povprečjem 13,999 točke med 29 tekmovalkami, ki so prikazale dva skoka, 15.

