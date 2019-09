Največja zvezdnica svetovne gimnastike osrečila navijače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva zvezdnica svetovne gimnastike Američanka Simone Biles bo nastopila na bližnjem svetovnem prvenstvu v Stuttgartu. Bilesova, ki si je po velikem zmagoslavju na olimpijskih igrah 2016 v Riu vzela skoraj dve leti premora, je z zmago na prvenstvu ZDA potrdila svoj nastop v Nemčiji in si priborila že peti zaporedni nastop v ekipi ZDA za SP.

Ameriška telovadka Simone Biles je tako na ameriškem prvenstvu v mnogoboju neporažena že šest let, z novim nastopom na SP prihodnji mesec v Nemčiji pa se bo izenačila s Kerri Strug kot edini Američanki z nastopi na petih različnih gimnastičnih SP v zgodovini.

Dvaindvajsetletna telovadka, ki je na SP doslej zbrala že 20 kolajn, je zmagala z 58,55 točke in le za 0,35 točke v mnogoboju premagala Suniso Lee. Imela pa je prvi oceni na parterju in preskoku med 15 izbrankami, ki so se potegovale za naslov ameriške prvakinje.

Generalka za OI v Tokiu

Ameriška športna zvezdnica si je po olimpijskih igrah v Riu vzela skoraj dve leti odmora. Foto: Getty Images Za zdaj je Bilesova edina gotova potnica na SP med ameriškimi telovadkami, kar si je priborila z mnogobojsko zmago. Preostalih pet članic ekipe bo določil strokovni odbor po današnji tekmi.

SP, ki se bo začelo 4. oktobra, je generalka za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu in obenem glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske vozovnice. Bilesova je že napovedala, da bo skušala še obogatiti zbirko petih kolajn, od tega ima štiri zlate, ki jih je osvojila na OI 2016 v Riu.

Januarja lani je gimnastična šampionka razkrila, da je bila tudi ona ena od žrtev pedofilskega zdravnika Larryja Nassarja, ki je kriv za enega največjih škandalov v zgodovini ameriškega športa. Nassar je bil obsojen za več sto spolnih napadov v obdobju dveh desetletij, ko je bil glavni zdravnik ameriške reprezentance.