Šampionka Simone Biles šokirana ob aretaciji brata

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je šokirana ob aretaciji enega od njenih bratov, ki je osumljen umora treh oseb. "Srce me boli za vse vpletene, še posebej za žrtve in njihove družine," je zapisala najuspešnejša telovadka vseh časov na Twitterju.

Bilesova, dobitnica dveh laureusov za najboljšo športnico sveta, je dodala, da še vedno ni povsem dojela, kaj se je zgodilo. "Vem, da ne morem z nobeno besedo omiliti bolečine prizadetih, a želim izraziti iskreno sožalje vsem, ki jih je prizadela ta tragedija," je še zapisala štirikratna olimpijska prvakinja iz Rio de Janeira 2016.

Po poročanju policije, je 24-letni Tevin Biles-Thomas eden od strelcev na novoletni večer, ko so v Clevelandu v obračunu življenje izgubili trije mladi moški. Pol ure pred polnočjo je skupina nepovabljenih gostov prišla na zabavo, nato pa je med njimi in gostitelji prišlo do strelskega obračuna. Biles-Thomas, sicer profesionalni vojak ameriške vojske, je bil aretiran minuli teden.

Biles-Thomas je sicer biološki brat 14-kratne svetovne prvakinje, a nista skupaj odraščala v istem gospodinjstvu. Njo in njeno mlajšo sestro Adrio sta posvojila stara starša, multimilijonar Ron Biles in njegova žena Nellie, za katera 22-letna ameriška šampionka pravi, da ju ima za prava mamo in očeta.

Kot je lani zapisala za CNN, je bila njena biološka mama zasvojena z drogami, zato so ji odvzeli vse štiri otroke. Bilesova je bila takrat stara tri leta in do šestega leta se je selila iz ene rejniške družine v drugo, preden sta jo skupaj s sestro posvojila stara starša in je nato odraščala v Austinu. Njen brat in starejša sestra sta odraščala s staro teto v Clevelandu.