Gimnastična vrsta v Stuttgart po olimpijske norme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek, 3. oktobra, se bo s slovesnim odprtjem uradno začelo 49. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki v Stuttgartu, ki bo glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Tokiu 2020. In prav olimpijske norme so glavni cilj šestčlanske slovenske odprave na čelu z najboljšima telovadcema zadnjih let, Tejo Belak in Sašem Bertoncljem.

Prve bodo nastope na svetovnem prvenstvu začele telovadke, ki bodo nastopile prvi dan dvodnevnih kvalifikacij, v petek, 4. oktobra. Glavni cilj ženske vrste je olimpijska norma. V strokovnem štabu so se odločili, da bi najlažje do tega cilja prišli preko mnogoboja, zato je bil to glavni pogoj za uvrstitev v ekipo.

"Ena od trojice se mora uvrstiti med najboljših 20 telovadk"

"V Nemčijo peljemo tričlansko ekipo, kar je največ, kar lahko. Reprezentanco smo določili po preglednih tekmah, saj imamo štiri precej enakovredne telovadke v mnogoboju, a na SP bodo nastopile Teja Belak, Tjaša Kysselef in Adela Šajn. Glavni cilj je uvrstitev v Tokio prihodnje leto. V bistvu je precej preprosto: ena od trojice se mora uvrstiti med najboljših 20 telovadk, ki se ne OI 2020 še niso uvrstile z ekipo," je na novinarski konferenci pred odhodom, telovadke bodo proti Stuttgartu odpotovale v soboto, pojasnil selektor Andrej Mavrič, ki največ možnosti pripisuje Belakovi.

Teja Belak želi še na svoje druge olimpijske igre, v Stuttgartu bo vse podredila mnogoboju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Moj cilj je čim boljša izvedba vseh štirih sestav in seveda, da se še drugič v karieri uvrstim na olimpijske igre," je bila kratka in jedrnata najboljša slovenska telovadka Belakova, ki je nato sicer pojasnila, da bo vseeno skočila še drugi skok na preskoku in se poskušala uvrstiti v finale najboljše osmerice: "A vseeno je vse podrejeno v mnogoboju, čeprav smo na svetovnih pokalih videli, da tudi na preskoku dobro skačem."

Vse si želijo na OI

Slovenska ženska vrsta bo ena najbolj izkušenih na SP, saj jo sestavljata še 26-letna Kysselefova in 29-letna Šajnova, tudi že olimpijka leta 2008 v Pekingu. "Moj cilj je že izpolnjen z uvrstitvijo v ekipo za SP, žal mi je, da sem se za vadbo mnogoboja odločila tako pozno. Vesela in ponosna sem nase, da sem prišla do tega cilja, dejstvo pa je, da si vse želimo na OI," je dejala Šajnova, Kysselefova pa dodala: "Želim si pokazati svoje vaje tako, kot jih treniram. To je moj primarni cilj."

Moško reprezentanco poleg izkušenega Saša Bertonclja sestavljata še 31-letni Rok Klavora in 22-letni Luka Terbovšek, za katerega bo Stuttgart prvo SP v karieri. Oba se bosta predstavila na parterju. A breme olimpijskega nastopa je povsem na Bertonclju.

Adela Šajn: Moj cilj je že izpolnjen z uvrstitvijo v ekipo za SP. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ključno bo počutje, dnevna forma, psihična stabilnost

"Ocenil sem, da bo SP ena od najlažjih možnosti za uvrstitev v Tokio 2020, kar je moj glavni cilj. Morda bo dovolj že finale, morda ne, a sam bom nekako skušal odmisliti olimpijske kvalifikacije in narediti to, kar moram. Menim, da bo ključno počutje, dnevna forma oziroma psihična stabilnost. Recimo, da mi to predstavlja nov izziv," je pred odhodom razkril 35-letni telovadec, ki bo nastopil na svojem paradnem orodju, konju z ročaji.

Bertoncelj se zaveda, da je to bržkone njegova zadnja priložnost za OI, a kot pravi, ne razmišlja o tem. "Dokler bom v tem, kar delam užival, dokler bom dober, konkurenčen za svetovni vrh, in seveda zdrav, bom vztrajal v tem športu. Ko pa eden od teh pogojev ne bo več izpolnjen, se bom poslovil. A nimam še v glavi nobenega datuma," je dejal Škofjeločan.

Na SP bosta kot predstavnika športnikov v imenu Mednarodne gimnastične zveze (FIG) sodelovala tudi nekdanji najboljši slovenski telovadec Aljaž Pegan in uzbekistanska veteranka Oksana Čusovina.

Preberite še: