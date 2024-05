Sežanska Skala zmagovalka domače balinarske super lige.

Balinarji Skale so se z zmago proti Trati po letu 2020 ponovno zavihteli na vrh klubskega balinanja. Uvodni del finalne tekme dveh najboljših ekip rednega dela sezone je minil v izenačeni igri, saj sta se kar dve izmed štirih klasičnih iger končali z neodločenim rezultatom.

Kraševci so pričakovano iztržili več točk v tekaških disciplinah, v katerih je predvsem navdušil aktualni svetovni prvak v hitrostnem zbijanju Martin Zdauc, pomembne točke pa sta Skali v natančnem zbijanju prinesla Marko Švara in Matija Povh.

Branilci naslova so se po porazu v štafetnem zbijanju in zaostanku s 5:13 znašli v izjemno težavnem položaju, saj bi jim le popoln izkupiček v zadnjih klasičnih igrah prinesel podaljšek. Škofjeločani so tik pred koncem igralnega časa z zmagama Mihe Tomšeta in Damjana Sofronievskega v igri posamezno uspeli znižati zaostanek, a je bilo konec upov na popoln preobrat po zmagi sežanske dvojice Gašper Kraševec - Klemen Sosič.

Trata bo kot drugouvrščena ekipa slovenskega prvenstva v začetku junija začela z nastopi v drugem krogu evropskega pokala, medtem ko je Skala kot državni prvak neposredno uvrščena v septembrski četrtfinale.