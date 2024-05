Slovenija na SP osvojila dva srebrni in tri bronaste medalje

Slovenska balinarska reprezentanca je na svetovnem balinarskem prvenstvu za člane in mešane discipline v francoskem Saint Vulbasu osvojila dve srebrni in tri bronaste medalje.

Zadnji dan tekmovanja je Slovenija nastopila v štirih polfinalih in dveh finalih. Jure Kozjek in Martin Zdauc sta osvojila srebrni medalji, Tadeja Petrič, Marko Švara, Tadej Premru in Anže Petrič pa bronaste.

Najbolj dramatičen je bil finale hitrostnega zbijanja med Martinom Zdaucem in Francozom Alexandrom Chiratom. Ob zaključku petminutnega zbijanja sta bila tekmeca izenačena 46:46, zadnjo zadeto kroglo Zdauca pa so sodniki označili kot neveljavno, saj naj bi ga prehitela sirena. Protesti slovenske delegacije niso zalegli, tako da sta se Zdauc in Chirat pomerila v podaljšku, v katerem je bil z zadeto kroglo ob zvoku sirene z 10:9 boljši domačin.

Jure Kozjek si je uvrstitev v popoldanski finale zagotovil s suvereno jutranjo zmago proti Francozu Sebastienu Belayu s 13:4, v bitki za zlato pa se je Italijan Daniele Grosso izkazal za premočnega nasprotnika in slavil z 8:6, tako da Kozjek ostaja pri štirih naslovih svetovnega prvaka v tej disciplini.

Kljub zelo dobri predstavi v polfinalu igre dvojic sta morala Marko Švara in Tadej Premru stisniti roko domačinoma Sebastienu Belayu in Julienu Molagerju, ki sta bila boljša z 9:4, tako da sta se morala Švara in Premru zadovoljiti z bronom. V polfinalu mešanega kroga sta tekmovanje zaključila Tadeja Petrič in Marko Švara, ki ju je z 28:20 nadigrala francoska naveza Anaelle Barazutti - Guillaume Abelfo.

"Izjemno sem zadovoljen tako z igrami kot z borbenostjo vseh članic in članov reprezentance, ki so potrdili, da zasluženo nosijo dres z državnim grbom. Še enkrat več se je izkazalo, da sodimo med najboljše na svetu v vseh disciplinah," je dogajanje v Saint Vulbasu ocenil selektor Davor Janžič.

S skupno sedmimi osvojenimi odličji je bila najuspešnejša Francija, Slovenija si je po številu osvojenih medalj delila drugo mesto z Italijo s po petimi medaljami, skupno pa se je na zmagovalni oder zavihtelo devet držav.

