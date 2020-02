Sestri Pletikos brez zlate skupine, Nik Pletikos osmi

Muhasto vreme sicer še naprej kroji potek svetovnega prvenstva laser radial v Melbournu, kjer so organizatorji četrti tekmovalni dan vendarle končali kvalifikacijsko serijo. V 20 vozlih vetra so izpeljali tri plove in s šestimi regatami pripluli do polovice programa.

Triinpetdeset najboljših udeleženk se bo poslej za najvišja mesta borilo v zlati skupini, medtem ko bo preostala polovica nastopajočih jadrala v srebrni. V slednji bosta tekmovali tudi Kim in Lin Pletikos. Slednja je z uvrstitvami na 43., 39. in 38. mesto danes nazadovala na 79. mesto, prva pa s 50., 44. in izpuščeno zadnjo regato v skupnem seštevku zdrsnila na 84. mesto.

Zahtevne razmere so začinile dogajanje tudi v moški floti, kjer je bilo zaradi prezgodnjega starta diskvalificiranih kar devet jadralcev. Edini slovenski reprezentant Nik Pletikos je v dveh izpeljanih preizkušnjah končal na 10. in 14. mestu ter po odbitku najslabšega rezultata pristal na trenutnem osmemu. Vodstvo je obdržal Rus Danil Krucki, medtem ko je pri dekletih na vrhu olimpijska prvakinja, Nizozemka Marit Bouwmeester.