Jadralcem ponagajalo vreme, Pletikos pa ostaja tretji

Jadralcem na svetovnem prvenstvu v razredu laser radial v Melbournu je tretji dan ponagajalo vreme. Kljub nalivom, močnemu vetru in razburkanemu morju so izpeljali en plov, Portorožan Nik Pletikos je med jadralci tretji plov prvenstva končal na 10. mestu. Na rezultatski razpredelnici ostaja skupno tretji.

Sestri Lin in Kim Pletikos pa se nista najbolje zoperstavili 22 vozlom vetra. Prva je ciljno linijo prečkala 41., druga pa 44. Slabši uvrstitvi sta ju v skupni razvrstitvi pahnili z repa petdeseterice na 71. in 72. mesto, od koder bosta v zadnjem kvalifikacijskem plovu težko prišli do uvrstitve v zlato finalno skupino.

