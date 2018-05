Nik Pletikos EP začel z vodstvom

Po prvem dnevu odprtega evropskega prvenstva v jadralnih razredih laser standard, laser radial za ženske in laser radial za moške v Franciji je v vodstvu slovenski jadralec Nik Pletikos, ki je v razredu laser radial po prvih dveh plovih najboljši v skupnem seštevku.

Prvi tekmovalni dan v La Rochellu je minil v šibkem do zmerno močnem vetru; 330 jadralcev iz 48 držav je odjadralo oba predvidena plova. V konkurenci neolimpijskega razreda laser radial je dobro začel Nik Pletikos, ki je s četrtim in tretjim mestom prvi vodilni na letošnjem EP. Maks Vrščaj je bil danes 12. in 29., kar v skupnem seštevku pomeni 15. mesto.

V olimpijskem razredu laser radial ženske je Kim Pletikos prvi dan zabeležila osmo ter 28. mesto in zaseda skupno 30. mesto. Vodstvo je prevzela Nizozemka Maxime Jonker, ki je nanizala dve prvi mesti.

Med jadralci razreda laser standard je vodstvo prevzel Novozelandec Sam Meech pred Avstralcem Matthewom Wearnom in Ciprčanom Pavlosom Kontidesom. Žan Luka Zelko z današnjima 29. in 20. mestom zaseda 71. mesto v skupni razvrstitvi.