B. B.

Sobota,
6. 9. 2025,
10.21

Sebično dejanje, ki ji bo verjetno spremenilo življenje

B. B.

baseball_žogica | Foto Twitter

Foto: Twitter

Starejša gospa se enostavno ni mogla sprijazniti, da ni pravi čas prišla do žogice na tribunah. Vztrajala je toliko časa, dokler oče mladega navijača ni popustil in ji dal žogico. Potem je sledilo veliko presenečenje …

Na bejzbolskih tekmah je vedno velik boj za žogice, ki pristanejo na tribunah. Na tekmi med Philadelphio in Miami Marlinsi ni bilo nič drugače. Najhitrejši je bil moški, ki je žogico dal svojemu sinu. Ta bo čez nekaj dni praznoval tudi svoj rojstni dan.

S tem se nikakor ni mogla sprijazniti starejša gospa, ki je sprva zamahnila proti moškemu, nato pa je prišla do njega in z izbruhom jeze vztrajala toliko časa, da je oče kljub prepričevanju, da je pošteno dobil žogico, popustil in besni navijačici dal žogico.

Potem se je pojavila mlada dama z vrečko

Vse skupaj so ujele tudi kamere. Kmalu za tem je na tribune oziroma k nesrečnemu dečku prišla ženska, ki dela za ekipo Philadelphia Phillies. S tem je dala vedeti, da je bila gesta navijačice vse prej kot primerno, in dečku predala vrečko z darili.

Pozneje zvečer je Philadelphia povabila fanta, njegovega očeta, njegovo družino in druge navijače, ki so videli, kaj se je zgodilo, v njihov predor, kjer so se srečali s Harrisonom Baderjem. Zunanji igralec je slavljencu celo podaril podpisano palico in se z vsemi fotografiral.

Ob žvižgih sta osramočena odšla

In kaj se je zgodilo s sebično navijačico in njenim partnerjem? Ena izmed prič je dejala, da so jima vsi žvižgali, dokler nista osramočena zapustila tribune. Veliko kritik je bilo tudi na družbenih omrežjih. Eden je napisal: "Ženska nima pojma, kako se ji bo življenje kmalu spremenilo."

Nedavno smo že pisali o primeru na teniškem OP ZDA, ko je češki milijonar mlademu dečku izpulil kapo iz rok, potem ko mu je jo je podaril igralec. Tudi on pa je doživel velike kritike na družbenih omrežjih. Piotr Szczerek, milijonar in izvršni direktor enega izmed podjetij, se je odzval na precej nenavaden način in celo grozil s tožbami.

