Sanjski svetovni rekord Američana: kot prvi zemljan se je spustil pod 50 sekund

Američan Caeleb Dressel je poskrbel za nov podvig. Foto: Reuters

Budimpešta je za Dressla izjemno prizorišče. Na svetovnem prvenstvu 2017 je v madžarski prestolnici v velikem olimpijskem bazenu osvojil kar sedem zlatih odličij. Lani v južnokorejskem Gwangjuju je bil na najvišji stopnički zmagovalnega odra šestkrat.

Nekoč Mankočeva disciplina

Lepe spomine na disciplino 100 m mešano imajo tudi slovenski ljubitelji plavanja. Ljubljančan Peter Mankoč je v njej postal evropski prvak kar 10-krat, dvakrat je bil tudi svetovni prvak, vsemu temu pa je dodal tudi dva svetovna rekorda (2001, 2009) in evropskega.

"Lahko mu le čestitam, a ta rekord me ne preseneča. Razvijajo se metode treninga, razvija se znanstveni pristop in vedenje o plavanju, suha vadba, dodatna prehrana. Če najdemo še super športnika, kar Dressel je, je to kombinacija, ki pripelje do takšnega dosežka," je za STA o novem rekorderju povedal Mankoč.

"Če kdo, je prav on tisti, od katerega sem novi rekord pričakoval"

Kot pravi, je Dresslov rekord pričakoval že prej. "Je svetovni rekorder v delfinu in kravlu, bil je tudi ameriški rekorder v prsnem plavanju in izredno dobro zna odplavati pod vodo. Če kdo, je prav on tisti, od katerega sem novi rekord pričakoval," je še dejal Ljubljančan, ki trenutno živi v Estoniji in deluje v tamkajšnjem olimpijskem srednješolskem centru. "Vsaj zaenkrat je to zame velik izziv. Prvi napredek je viden, zato sem vsaj zaenkrat s svojim delom tukaj v Estoniji zelo zadovoljen."

Preberite še: