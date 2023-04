S šesterico v Turčijo po vozovnice za svetovno prvenstvo

Na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, ki bo od 11. do 16. aprila potekalo v Antalyji, bodo slovenske barve branili tri telovadke in trije telovadci. Lucija Hribar, Zala Trtnik, Meta Kunaver, Luka Bojanc, Anže Hribar in Kevin George Buckley si bodo v Turčiji poskušali zagotoviti vozovnice za letošnje svetovno prvenstvo v Belgiji, to pa bo tudi kvalifikacijska tekma za olimpijske igre v Parizu.

V Antalyi se bodo naslednji teden zbrali najboljši telovadke in telovadci stare celine. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki bo potekalo med 11. in 16. aprilom 2023 v Turčiji, kjer se bo predstavilo več kot 300 športnikov iz 39 različnih držav. Na tekmovanju se bo podelilo 14 naslovov evropskih prvakov. Tekmovalci se bodo poleg naslova najboljših v Evropi borili tudi za uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo v Belgiji, ki bo tudi kvalifikacijska tekma za uvrstitev na prihajajoče olimpijske igre v Parizu.

Lucija Hribar – prvo ime slovenske vrste

Slovenija bo imela v ženski športni gimnastiki tri predstavnice, ki bodo tekmovale v mnogoboju. Prvo ime Slovenije bo brez dvoma Lucija Hribar, ki je lani na evropskem prvenstvu zasedla 35. mesto in se s tem rezultatom uspešno kvalificirala na svetovno prvenstvo.

Na letošnjem evropskem prvenstvu si Hribarjeva želi uvrstitve v finale mnogoboja. "Moj cilj za prihajajoče evropsko prvenstvo je predvsem izvedba vaj, kot jih znam, brez padca, saj lahko le s tem upam na čim boljši rezultat. Če bom naredila dobre vaje v mnogoboju, mislim, da imam tudi velike možnosti za uvrstitev v finale mnogoboja," je povedala za Gimnastično zvezo Slovenije.

"Lucija je zelo dobro pripravljena. Želim si, da na tekmi pokaže to, kar kaže vsak dan na treningu. Pričakujem, da bo Lucija na tekmi uživala in naredila vaje, kot jih zna, saj bi ji s tem uspelo doseči zelo lep rezultat, vendar tekma je tekma. Počakajmo, kaj bo, in bomo videli," pa je pred potjo v Turčijo povedala njena dolgoletna trenerka Nataša Retelj.

"Zdi se mi, da sem dobro pripravljena, in upam, da bom to lahko pokazala tudi na tekmi ter se uvrstila na svetovno prvenstvo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zala Trtnik: Zdi se mi, da sem dobro pripravljena

Med močno konkurenco na tekmovanju, saj bodo tekmovale vse dobitnice zlatih medalj z lanskega evropskega prvenstva, se bo predstavila tudi Zala Trtnik, ki je v lanski sezoni prestopila v člansko kategorijo. "Na evropskem prvenstvu si želim, da vaje naredim, tako kot jih naredim na treningu, in da naredim cel mnogoboj brez padca. To so tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Zdi se mi, da sem dobro pripravljena, in upam, da bom to lahko pokazala tudi na tekmi ter se uvrstila na svetovno prvenstvo," je pred odhodom v Turčijo, kjer bodo telovadke in telovadci opravili še zadnji sklop priprav, dejala Trtnikova.

Debi Mete Kunaver

Prvič pa se bo na evropskem prvenstvu v članski kategoriji predstavila tudi Meta Kunaver, ki bo tekmovala tako v mnogoboju kot tudi na preskoku. "Na tekmi si želim čim bolje izvesti svoje vaje in dobro skočiti oba skoka na preskoku ter s tem čim več prispevati k našemu ekipnemu rezultatu," pravi.

"Letošnjega evropskega prvenstva se bomo udeležili s tremi tekmovalkami: Lucijo Hribar, Zalo Trtnik in Meto Kunaver. Meta je prvič članica članske izbrane vrste za veliko tekmovanje. V mladinski kategoriji pa je že bila potnica na mladinsko evropsko prvenstvo. Zdi se mi, da so vsa dekleta dobro pripravljena na tekmovanje. Svoje vaje na treningih izvajajo brez nekih večjih napak. Želimo si, da bi to prenesle na tekmo. Na pripravah v Turčiji nas čaka še zadnje piljenje podrobnosti. Tekma pa bo pokazala svoje, saj je to le nekaj drugega kot trening. Bomo videli, kako se bomo zbrali, in upam, da bomo dobro tekmovali," je dejal Urban Sever, trener Trtnikove in Kunaverjeve.

Debitanstka Meta Kunaver bo tekmovala tako v mnogoboju kot tudi na preskoku. Foto: Luka Vovk/Sportida

Andrej Mavrič, vodja reprezentanc v ženski športni gimnastiki, si želi vsaj ene uvrstitve v finale mnogoboja, torej med najboljših 24 tekmovalk: "Odločili smo se, da gremo z ekipo na evropsko prvenstvo, zato smo na tekmovanje poslali Lucijo, Zalo in Meto. Želimo si, da bi se ob dobri izvedbi mnogoboja Lucije in Zale uspelo eni izmed njiju uvrstiti v finale mnogoboja. Obe sta tako dobri, da je to mogoče, vendar zagotovo ne moram reči. Glavno je predvsem, da obe naredita svoje vaje, kot jih znata in zmoreta."

Na tekmovanje bosta kot slovenski sodnici potovali Mojca Mavrič in Vika Pušnik.

Dva debitanta

Tekmovanje bodo v torek otvorili moški, kjer bodo v konkurenci 178 tekmovalcev Luka Bojanc, Anže Hribar in Kevin George Buckley zastopali Slovenijo. Za zadnja dva bo to sploh prvo evropsko prvenstvo v članski kategoriji. Prav tako bo Hribar prvič na velikem tekmovanju nastopal ob boku svoje starejše sestre Lucije. "Na tekmovanju si želim narediti mnogoboj brez večjih napak, saj vem, da se bom le tako lahko z mnogobojem uvrstil na prihajajoče svetovno prvenstvo," je povedal.

Buckleyja je v letošnji sezoni strokovni odbor za moško športno gimnastiko pri Gimnastični zvezi Slovenija zaradi njegovih dobrih rezultatov v mladinski kategoriji eno leto prej uvrstil v člansko reprezentanco. "Moja pričakovanja za evropsko prvenstvo so, da naredim mnogoboj brez padca in da se prek mnogoboja uvrstim na svetovno prvenstvo, ki bo začetek oktobra v Belgiji. Želim si, da naredim najboljše, kar znam, in po svojih najboljših močeh," si želi.

Bojanc zamenjal seskok

Na tekmovanje bo odpotoval tudi Luka Bojanc, ki je zadnji svetovni pokal v Bakuju zaradi slabše pripravljenosti izpustil: "Moja pričakovanja za prihajajoče evropsko prvenstvo so višja, kot so bila za svetovne pokale v začetku leta, saj sem zamenjal seskok, ki mi je na koncu vaje delal največ težav. Zdaj z novim seskokom vaje izvedem veliko bolj stabilno in suvereno, tako da se dejansko lahko ukvarjamo z malenkostmi in ne več s tem, ali bom izvedel seskok ali ne."

Luka Bojanc: Zdaj z novim seskokom vaje izvedem veliko bolj stabilno in suvereno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bojanc bo na krogih nastopal v zelo močni konkurenci, saj bosta na tekmovanju tako trenutni evropski prvak Grk Eleftherios Petrounias kot svetovni prvak Turk Adem Asil. V mnogoboju pa ne bo zmagovalca mnogoboja s preteklega evropskega prvenstva Britanca Joe Fraserja, ki je v procesu rehabilitacije po operaciji stopala.

"Težko je napovedati, kakšno bo stanje"

"Cilj na letošnjem evropskem prvenstvu je uvrstitev Anžeta in Kevina prek mnogoboja na svetovno prvenstvo. Ne vemo, koliko točk bo točno potrebnih, ker je to zelo težko napovedati, saj je odvisno tudi od drugih tekmovalcev (koliko jih bo prišlo, kako dobro so pripravljeni in kako bodo naredili vaje). Prvi pogoj je seveda, da bosta oba svojo tekmo dobro opravila. Želimo si, da bi se Kevin na konju z ročaji in Anže na parterju ob dobri izvedbi prebila okoli 30. mesta. Luka pa je zdaj na krogih bolje pripravljen, kot je bil v začetku sezone. Pozna se, da smo svetovni pokal izpustili in se osredotočili na pripravo za evropsko prvenstvo. Mislim, da bi se Luka lahko uvrstil okoli 20. mesta oziroma najbolj bi bil vesel, če bi prišel na 16. mesto. Težko je napovedati, kakšno bo stanje, vendar mislim, da ima možnosti za takšno uvrstitev," je pred četrtkovim odhodom reprezentance v Turčijo povedal selektor slovenske članske moške reprezentance Sebastijan Piletič.

Na tekmovanje bosta kot slovenska sodnika potovala Enis Hodžić Lederer in Aljaž Vogrinec.

