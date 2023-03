Zala Trtnik v Dohi 14. na parterju

Slovenski tabor se tako iz Katarja vrača brez finala. Že v sredo so v kvalifikacijah nastopili telovadci Luka Bojanc na krogih ter Anže Hribar in Nikolaj Božič na parterju, vendar so vsi ostali brez točk za svetovno lestvico, ki jih mednarodna zveza podeljuje do 12. mesta.

Na uvodni postaji sezone v nemškem Cottbusu je zablestela Lucija Hribar, ki se je uvrstila v finale na dvovišinski bradlji in v boju za kolajne za zgolj 67 tisočink točke ostala brez odličja na četrtem mestu.

Hribar je drugo postajo izpustila zaradi nastopov v italijanski ligi, reprezentanci se bo spet priključila v Bakuju. Tretji svetovni pokal v nizu bo od 21. do 23. aprila.

