Kmalu se začenja zares, telovadci imajo dva glavna cilja

Prvo ime ženske vrste bo vsaj v spomladanskem delu sezone Lucija Hribar, saj Tjaša Kysselef še okreva po poškodbi in operaciji kolena, Teja Belak pa s partnerjem Žigo Šilcem pričakuje drugega otroka.

Trener članske reprezentance v ženski športni gimnastiki Andrej Mavrič je kot glavni cilj sezone izpostavil uvrstitev na OI 2024.

"Na EP želimo dokazati, da smo v zadnjih letih dobro delali in se lahko kosamo z najboljšimi tudi v mnogoboju"

"V letošnji sezoni se bolj osredotočamo na dve tekmovalki, Lucijo Hribar in Zalo Trtnik. Upamo, da se jima bo kasneje po končani rehabilitaciji pridružila tudi Tjaša Kysselef. Imamo dva cilja sezone, evropsko in svetovno prvenstvo. Na EP želimo dokazati, da smo v zadnjih letih dobro delali in se lahko kosamo z najboljšimi tudi v mnogoboju. Cilj je finale mnogoboja," je pojasnil Mavrič.

Dodal je, da na SP rezultatski cilj ni v ospredju: "Tam zlasti računamo na uvrstitev ene od tekmovalk na OI v Parizu. Med tema največjima tekmama nas čakajo številni svetovni pokali, kjer je vsakič cilj finale."

Teja Belak pričakuje drugega otroka, Tjaša Kysselef pa okreva po operaciji. Foto: Gimnastična zveza Slovenije

"Naš prvi cilj je uvrstitev na SP. Ker so svetovni pokali kvalifikacije za SP, ki je potem kvalifikacijsko za OI 2024, pričakujemo, da bo večja konkurenca." Foto: Sportida

Piletič: prvi cilj uvrstitev na SP

Telovadcema Nikolaju Božiču in Luki Bojancu, ki se vrača po poškodbi rame, se je pridružilo nekaj novih imen, ki so lani zastopala Slovenijo na mladinskem EP. Med njimi je Anže Hribar, ki je lani debitiral med člani na svetovnem pokalu v Mersinu.

"Naš prvi cilj je uvrstitev na SP. Ker so svetovni pokali kvalifikacije za SP, ki je potem kvalifikacijsko za OI 2024, pričakujemo, da bo večja konkurenca. Prvi cilj za Božiča in Bojanca je predvsem to, da prideta med 12 najboljših in s tem do točk. Za Hribarja, ki je zelo mlad in perspektiven tekmovalec, pa je cilj, da se bo preko EP uvrstil na SP v mnogoboju in se tam poskušal boriti tudi za uvrstitev na OI. Kevin Buckley ima trenutno težave z zapestjem in se bo reprezentanci priključil na svetovnem pokalu v Bakuju," je dejal trener članske reprezentance v moški športni gimnastiki Sebastijan Piletič.

Jekaterina Vedenejeva je na SP osvojila prvo kolajno. Foto: Guliverimage

Vedenejeva prvo ime reprezentance v ritmični gimnastiki

Sezona 2022 je bila za slovensko ritmično gimnastiko zgodovinska, saj je Jekaterina Vedenejeva na SP osvojila prvo kolajno, ko je bila bronasta s trakom. Tudi to sezono z EP in SP bo prvo ime reprezentance.

Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je ob tem podpisala generalno sponzorsko pogodbo z družbo BTC, s katero sodeluje že več kot 20 let. Gimnastična vrsta, predsednik Gimnastične zveze Slovenije je Damjan Kralj, je ob tem podpisala osebne sponzorske pogodbe z dolgoletnim pokroviteljem BTC. Podjetje dodatno sponzorira sedem telovadcev.