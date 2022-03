Rusom odvzeli gostiteljstvo SP in jim prepovedali nastope na enem od vrhuncev leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

fina kaznovala ruse in beloruse

Rusov in Belorusov na SP v vodnih športih letos ne bo.

Rusov in Belorusov na SP v vodnih športih letos ne bo. Foto: Guliverimage

Mednarodna plavalna zveza (Fina) je danes odločila, da tekmovalci in tekmovalke iz Rusije in Belorusije zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino ne bodo nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu v vodnih športih, ki bo med 18. junijem in 3. julijem v Budimpešti.