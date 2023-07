Kitajska zelena luč Rusom in Belorusom

Ruski in beloruski športniki bodo lahko nastopili na azijskih igrah v kitajskem Hangzhouu med 23. septembrom in 8. oktobrom, je odločila generalna skupščina Olimpijskega komiteja Azije konec tedna v Bangkoku. Največje število bo omejeno na 500 udeležencev, vsaka izmed 31 športnih panog na igrah pa ima možnost, da dovoli ali zavrne njihovo udeležbo.

Ruski in beloruski športniki ne bodo smeli nositi obeležij svojih držav, nastopili bodo lahko le kot nevtralni udeleženci. Prav tako ne bodo mogli osvojiti medalj, jim bo pa udeležba na azijskih igrah pomagala pri kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu, je objavil azijska olimpijska zveza (OCA).

Ta čas sicer še ni jasno, ali bodo ruski in beloruski športniki, ki so izključeni iz večine velikih mednarodnih tekmovanj od ruskega vojaškega napada na Ukrajino marca 2022, lahko nastopili na OI prihodnje leto v francoski prestolnici. Ukrajina in še precej njenih podpornic grozi z bojkotom, če bi Mednarodni olimpijski komite to dovolil.

Azijske igre na Kitajskem, ki ni obsodila ruskega napada, bi morale biti že lani, a so jo zaradi pandemije prestavili.

Na čelu azijske olimpijske zveze odslej kuvajtski šejk

Na skupščini OCA na Tajskem so opravili tudi izredne volitve predsednika. Na čelu je odslej kuvajtski šejk Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah, ki je dobil 24 glasov, njegov tekmec in rojak Husain Al-Musalam, generalni direktor OCA in predsednik Svetovnega plavanja, pa 20.

Šejk Talal je nasledil brata Ahmada, ki je organizacijo vodil tri desetletja do leta 2021, ko je bil v Ženevi obsojen na 13 mesecev zapora zaradi korupcije. Njun oče Fahad je bil med ustanovitelji OCA leta 1982 in je organizacijo kot prvi predsednik vodil vse do leta 1990, ko so ga ubili na prvi dan vojaškega napada Iraka na Kuvajt.