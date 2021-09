Rus evropski prvak v šahu, najboljši Slovenec pa velemojster Matej Šebenik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk, ki si je kot prva Slovenka doslej priborila naziv mednarodnega mojstra, je nastope končala po 8. krogu, ko je z belimi figurami izgubila proti Monačanu Patricku van Hoolandtu in je z 2,5 točke na 166. mestu 183 udeleženimi šahisti in šahistkami.

Matej Šebenik je v zadnjem krogu vodil bele figure in premagal azerbajdžanskega mednarodnega mojstra Ajdina Sulejmanlija. Dosegel je peto zmago na EP ob štirih remijih in dveh porazih.

Mednarodni mojster Jan Šubelj je v zadnji partiji EP igral s črnimi figurami in remiziral z islandskim velemojstrom Hannesom Stefanssonom. To je bil šesti remi Šublja na prvenstvu, zbral pa je še tri zmage in dva poraza ter je zelo presegel svoje začetno izhodišče pred tekmovanjem.

Naslov je osvojil Demčenko, 8,5, točke je imel na drugem mestu tudi presenetljivo Nemec Vincent Keymer, ki je igral še v kategoriji do 18 let. Tretji je bil z osmimi točkami drugi Rus Alesej Sarana.

Demčenko in Romun Bogdan-Daniel Deac sta se v zadnjem krogu razšla z remijem; Romun je bil četrti. Z delitvijo točke sta končala tudi Keymer in Italijan Daniele Vocaturo. S črnimi figurami si je Sarana razdelil točko z Azerbajdžancem Raufom Mamedovom; ta je del turnirja vodil, a končal na šestem mestu.

