Šebenik v predzadnjem krogu EP v šahu remiziral

Velemojster Matej Šebenik je v desetem, predzadnjem krogu evropskega prvenstva v šahu, ki se bo v nedeljo končalo v Reykjaviku na Islandiji, s črnimi figurami remiziral s češkim velemojstrom Thai Dai Van Nguyen, ki je vietnamskih korenin. Šebenik ima šest točk in je na 39. mestu.

Mednarodni mojster Jan Šubelj je imel prednost začetne poteze v partiji z gruzijskim velemojstrom Lukom Paičadžejem, dvoboj je izgubi po 45 potezah. Ostal je pri 5,5 točke in je nazadoval na 62. mesto.

Laura Unuk, ki si je kot prva Slovenka doslej priborila naziv mednarodnega mojstra, je nastope končala po 8. krogu, ko je z belimi figurami izgubila proti Monačanu Patricku van Hoolandtu in je z 2,5 točke na 161. mestu 183 tekmovalci.

Rus Anton Demčenko je ostal v vodstvu, ima edini osem točk. Drugi je njegov rojak Alesej Sarana, tretji je Nemec Vincent Keymer, oba imata po 7,5 točke. Toliko sta jih na četrtem in petem mestu zbrala tudi Italijan Daniele Vocaturo in Romun Bogdan-Daniel Deac. Sledi deseterica šahistov s po sedmimi točkami. Demčenko in Keymer sta danes v medsebojnem dvoboju razdelila točko.