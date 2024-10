Devetnajstletna slovenska športna plezalka Rosa Rekar je navdušila v polfinalu zadnje tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji in se uvrstila v popoldanski finale v disciplini težavnost. Z višino 35+ je bila nekaj časa vodilna, na koncu pa so bile od Slovenke boljše štiri plezalke. Ženski finale bo ob 13.00.

Rosa Rekar, ki je letos s četrtim mestom navdušila že na tekmi svetovnega pokala v Brianconu, je v polfinalu Seula krepko popravila svoje izhodišče iz kvalifikacij, ko je bila 21. V polfinalu sta nastopili še dve Slovenki, a tokrat polfinalna smer ni bila pisana na kožo dvakratni olimpijki Mii Krampl. Sezono je končala že pred finalom z višino 33+ in 15. mestom. Po kvalifikacijah je bila deveta. Na steni se ni najbolje znašla tudi Sara Čopar, ki je dosegla višino 27+, kar je bilo dovolj za 17. mesto od 26 polfinalistk.

Slovenci v moški konkurenci tekme v težavnosti niso nastopili v Seulu.

Janja Garnbret Foto: Grega Valančič Tekmovanje v Južni Koreji je izpustila tudi najboljša Slovenka Janja Garnbret, ki je v letu 2024 osvojila vse, kar je načrtovala, in je po zmagi na domači tekmi v težavnosti v Kopru končala sezono. Garnbretova, ki je avgusta v Parizu osvojila še drugi naslov olimpijske prvakinje v kombinaciji športnega plezanja, sicer vodi v seštevku težavnosti svetovnega pokala. Korošica je na vrhu lestvice s tremi zmagami in osvojenimi 3.000 točkami.

Se je pa pred sklepnim dejanjem sezone, s katerim bo padel zastor na sezono 2024 svetovnega pokala, že otresla dveh izzivalk. Avstrijka Mattea Pötzi se na 16. mestu ni uvrstila v finale in niti teoretično ne more nadoknaditi več kot 700 točk razlike. Prav tako se v finale ni uvrstila Japonka Mei Kotake (2.005 točk), ki bi morala v Seulu zmagati, da bi prehitela Janjo na vrhu seštevka. Je pa v finalu bronasta z iger v Parizu Jessica Pilz (780 točk zaostanka), z višino 37+ je četrta po polfinalu. Avstrijka mora biti vsaj druga ter osvojiti 805 točk, da prehiti Garnbretovo in osvoji seštevek.