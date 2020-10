Prvo ime slovenske gimnastične vrste se veseli morda edine jesenske tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Klavora bo prvo ime slovenske gimnastične vrste konec tedna na svetovnem pokalu v Sombotelu, ki je prva velika tekma po marčevskem premoru zaradi koronske krize. Lahko se celo zgodi, da bo obenem tudi edina, saj za zdaj usoda evropskega prvenstva še ni znana. Klavora se s tem ne obremenjuje in se prve tekme po dolgem času zelo veseli.

Konec tedna se vrača na tradicionalno prizorišče svetovnega pokala v Sombotel, kjer je bil lani četrti, v karieri pa je na tem prizorišču v dvorani Arena Savaria že stal tudi na odru za zmagovalce.

Tokrat v nekoliko drugačnih razmerah, saj je moral pred odhodom na tekmo, kot vsi telovadci, ki želijo tekmovati na Madžarskem, pokazati dva zaporedna negativna testa na covid-19. Poleg tega se je na tekmo pripravljal brez osebnega trenerja, ki je bil zadnje tedne zaradi novega koronavirusa preventivno v karanteni.

Dovolj je star, da ve, kaj delati

"To je še najmanj. Dovolj sem star, da vem, kaj moram delati v dvorani. Treniral sem pridno, tako da sem dobro pripravljen," je v pogovoru za STA uvodoma dejal Klavora, ki je nazadnje na veliki tekmi nastopil sredi marca v Bakuju, ko so kvalifikacijski pokal za olimpijske igre Tokio 2020 po kvalifikacijah predčasno prekinili in telovadce pred finali poslali domov.

"Kot sem spremljal prijave, se na Madžarskem obeta dobra tekma. Koronavirusna pandemija se na startnem seznamu parterja prav nič ne pozna, vprašanje pa je, kdo bo zares pripotoval v Sombotel. Moja forma se dviguje, vaje so dobre in že komaj čakam na tekmo," pravi 32-letni telovadec bežigrajskega Sokola, ki letos praznuje 90-letnico delovanja.

Klavora za tekmo pripravlja dve različno težki sestavi na parterju z izhodiščno vrednostjo 15,300 ter 15,500 točke. Katero bo prikazal, se bo odločil na prizorišču. Foto: Vid Ponikvar

Dve različno težki predstavi

Klavora za tekmo pripravlja dve različno težki sestavi na parterju z izhodiščno vrednostjo 15,300 ter 15,500 točke. Katero bo prikazal, se bo odločil na prizorišču samem, ampak v petkovih kvalifikacijah bo zagotovo posegel po lažji različici.

"Ker gre za prvo tekmo po zelo dolgem času, se res ne bi rad 'razlomil'. Moj prvi cilj je seveda finale, potrudil se bom, da mi uspe priti med najboljšo osmerico. Želim si prikazati lepo sestavo brez napak. V finalu pa grem vedno na zmago," je o ciljih povedal Ljubljančan, ki je na svojem paradnem orodju že več kot desetletje v "top 10" na stari celini in je doslej zbral deset uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala.

Pogrešal je adrenalin

Kot pravi, zelo rad tekmuje, zato je bilo obdobje covida-19 in posledično njegovih omejitev zanj še posebej težko. "Zelo se veselim tekme. Rad tekmujem, rad imam adrenalin, ki ga tekme prinašajo, rad imam občutek tekmovanja. To sem zelo pogrešal," je pojasnil Klavora in dodal: "Grozen občutek je, ko hodiš vsak dan v dvorano na treninge, pa ne veš, za kaj se sploh pripravljaš. Za vsakega športnika je ta negotovost res mučna."

Upa, da dočakajo evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Bodo dočakali EP?

Konec tedna bo tako le dočakal prvo večje tekmovanje po daljšem premoru, edini svetovni pokal, ki je še ostal na koledarju za leto 2020, ki pa bo morda celo edina velika tekma letos.

Evropska gimnastika (UEG) bi morala v ponedeljek sporočiti dokončno odločitev o usodi evropskih prvenstev v moški in ženski športni gimnastiki, ki sta bili s spomladanskega termina preloženi na decembrskega. A je, kot je zveza zapisala na spletni strani, odločitev zaradi odprtih "organizacijskih vprašanj" prestavila na 5. oktober.

"Upam, da evropski zvezi uspe najti organizatorja, ki bo lahko izpeljal tekmo. Res bi bilo škoda, če bi letos ostali brez evropskega prvenstva," o tem meni Klavora, ki ga kvalifikacije Sombotela čakajo v petek po 15. uri.

