Podgorškovi zmaga s trakom, Italijanka prvo ime turnirja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanka Alexandra Agiurguculese je bila prvo ime 32. MTM Narodni dom, mednarodnega turnirja v ritmični gimnastiki v Ljubljani, saj je mnogobojski kroni danes dodala še dve finalni zmagi. Zelo dobro se je odrezala tudi slovenska prvakinja Aleksandra Podgoršek, ki je v finalih zmagala s trakom ter osvojila še dve srebrni in eno bronasto odličje.

Agiurguculesejeva, dobitnica kolajn z zadnjega svetovnega prvenstva, je z atraktivnimi predstavami osvojila sobotni mnogoboj, v današnjih finalih pa je naredila nekaj več napak. Kljub temu je zmagala z žogo in s kiji, z obročem je bila najboljša ameriška številka 1 Evita Griskenas, s trakom pa je na veselje organizatorjev iz ljubljanskega kluba Narodni dom in domačih navijačev prepričljivo zmagala najboljša Slovenka Podgorškova.

Večini ritmičark se je danes sicer precej poznala utrujenost, saj so najboljše v dveh dnevih prikazale dva mnogoboja. Kljub temu je 17-letna slovenska državna prvakinja dvodnevno tekmovanje končala brez večjih napak in skupno osvojila pet odličij. Sobotnemu bronu je danes poleg zmage s trakom dodala še dve drugi mesti za sestavi z obročem in s kiji, z žogo pa je bila tretja.

Ni še v pravi formi

"Bilo je kar težko dva dni zaporedoma praktično 'oddelati' celoten mnogoboj, a sem toliko bolj zadovoljna. Dejstvo je, da še nismo v pravi formi, saj šele dobro začenjamo izjemno dolgo sezono, a sem vseeno dva dneva tekmovala dobro, ne da bi enkrat samkrat iz rok izpustila rekvizit ali da bi mi kaj padlo po tleh," je po tekmovanju povedala Podgorškova in priznala, da je imela v soboto pred domačim občinstvom nekaj treme.

"Včeraj sem imela malo treme, danes pa sem nastopila zelo sproščeno in mislim, da se je to poznalo tudi v mojih nastopih," je bila vesela mlada slovenska reprezentantka.

Omenjene tri reprezentantke so bile na letošnjem turnirju korak pred tekmicami in so pokazale dobro formo ob začetku sezone. Velika tekmovanja se namreč z ljubljanskim turnirjem šele začenjajo; ritmičarke letos ob svetovnih pokalih čakajo univerzijada ter tako evropsko kot svetovno prvenstvo, kvalifikacijsko za olimpijske igre 2020 v Tokiu.

Jermanova četrta z žogo

Poleg Podgorškove se je danes v finalih s posameznimi orodji štirikrat predstavila tudi Aja Jerman, ki je bila z žogo četrta, z obročem peta, s kiji sedma, s trakom pa osma.

Že 32. MTM Narodni dom je v nacionalnem gimnastičnem centru slovesno zaprl ljubljanski podžupan Dejan Crnek, ki je tudi podelil odličja najboljšim.

Izidi, finale: - obroč:

1. Evita Griskenas (ZDA) 19,200

2. Aleksandra Podgoršek (Slo) 18,050

3. Alexandra Agiurguculese (Ita) 16,950

...

5. Aja Jerman (Slo) 13,850 - žoga:

1. Alexandra Agiurguculese (Ita) 19,450

2. Evita Griskenas (ZDA) 18,550

3. Aleksandra Podgoršek (Slo) 17,900

...

4. Aja Jerman (Slo) 15,600 - kiji:

1. Alexandra Agiurguculese (Ita) 17,600

2. Aleksandra Podgoršek (Slo) 17,450

3. Jekaterina Curan (Rus) 17,200

...

7. Aja Jerman (Slo) 11,800 - trak:

1. Aleksandra Podgoršek (Slo) 16,950

2. Alexandra Agiurguculese (Ita) 14,600

3. Jekaterina Curan (Rus) 13,550

...

8. Aja Jerman (Slo) 9,100

Preberite še: