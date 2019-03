Zmaga Agiurguculesejevi, Podgorškova na stopničkah 32. MTM

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobitnica kolajn z zadnjega svetovnega prvenstva Agiurguculesejeva, ki vadi pod vodstvom Slovenke Špele Dragaš, je bila najboljša s tremi sestavami, z obročem pa je najvišjo oceno prejela ameriška številka 1, finalistka mnogoboja zadnjega SP Evita Griskenas, ki je bila skupno druga.

Zelo dobro je turnir začela tudi 17-letna slovenska prvakinja Podgorškova, ki je bila po polovici tekmovanja, dveh rekvizitih, celo v vodstvu, saj je nastopila s svojima najmočnejšima sestavama ta čas - z obročem in žogo. Nastope je dobro oddelala do konca, nekaj napak je naredila le pri sestavi s trakom.

Nobena od najboljše trojice sicer ni vseh štirih sestav prikazala povsem brez napak, a gledalci so lahko spremljali atraktivne vaje mladih mojstric tega športa, ki so z ljubljanskim turnirjem šele dobro začele novo sezono, v kateri ritmičarke čakata tako evropsko kot svetovno prvenstvo, kvalifikacijsko za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu.

"Aleksandra je danes v bistvu zelo dobro tekmovala, malo slabše je prikazala le vajo s trakom, v kateri je naredila nekaj napak. Sicer pri preostalih treh sestavah ni nič 'kiksala', je pa kakšno težjo prvino, ki je še ni dovolj 'natrenirala', raje izpustila. Gre le nekako za začetek sezone največjih tekmovanj, ki ga tradicionalno odpremo z domačim turnirjem," je nastope svoje varovanke Podgorškove ocenila trenerka Lena Jakubovska in dodala, da sta ta čas njeni najmočnejši orodji obroč in žoga.

Podgorškova je tako danes pokazala, da se bo v nedeljskih finalih lahko borila tudi za najvišjo stopničko, med finalistkami je od Slovenk tudi Jermanova, ki je imela danes prav tako najvišja dosežka za obroč in žogo, kjer je bila šesta, skupno pa osma.

Odličja je najboljšim danes podelil predsednik Gimnastične zveze Slovenije Damjan Kralj, v Klubu za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana, ki prireja turnir, pa so se danes uradno poslovili od dolgoletne reprezentantke Slovenije v različnih starostnih kategorijah Anje Tomazin, državne prvakinje s kiji in trakom, ki je izpolnila svojo željo in športu pomahala v slovo pred domačimi navijači.

V nedeljo sledijo še tekmovanja najmlajših, B-programa, vrhunec dvodnevnega ljubljanskega turnirja, najmočnejšega tovrstnega tekmovanja pri nas, pa bodo finali s posameznimi rekviziti mladink (17.00) in članic (18.30).