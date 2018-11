Ritmičarkam Narodnega doma še enajsti zaporedni pokalni naslov

Ritmičarke Narodnega doma, prvo ekipo so sestavljale državna prvakinja Aleksandra Podgoršek, Anja Tomazin in Aja Jerman, so danes na ekipnem pokalu Slovenije v absolutni kategoriji prepričljivo slavile novo zmago. Za tekmovalke Narodnega doma, ki vadijo pod vodstvom trenerk Alene Jakubovske in Alene Salaujove, je bila to že enajsta zaporedna zmaga.

K skupni zmagi Narodnega doma v absolutni kategoriji so poleg prve ekipe prispevale še Karina Gerkman Salujova, Polina Umnova, Maša Bajt in Ajša Uhan ter Anja Mavrič, Lara Pikovnik, Darja Boldireva in Ana Sitki.

Drugo mesto absolutno so osvojile ritmičarke Most; za prvo ekipo sta nastopali Iza Zorec in Brigita Krašovec, tretje mesto pa je pripadlo klubu TiM, katerega barve so v prvi postavi branile Ivona Vukičević, Jekaterina Vedenejeva in Nastja Podvratnik.