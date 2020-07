Prvič v zgodovini: koronavirus odnesel tudi SP v ironmanu

Letošnje svetovno prvenstvo v ironmanu triatlonu na Havajih je dokončno odpovedano zaradi koronavirusne pandemije, so danes sporočili organizatorji. Slovito tekmovanje v Koni so sprva sicer preložili z oktobra na februar 2021, ki bi štel za letošnjo edicijo, vendar je pandemija onemogočila tudi ta termin.

"Zelo smo razočarani, da prvič v naši 43-letni zgodovini ne bomo gostili svetovnega prvenstva v ironmanu," so zapisali organizatorji v izjavi za javnost.

Dodali so, da je ob "trenutnem stanju glede pandemije v svetu z omejitvami meja in potovanj in nezmožnostjo organizacije kvalifikacijskih tekem nemogoče organizirati tekmovanje". "Naša želja je, da vsem športnikom zagotovimo čim bolj enakovredne priprave, zato smo se odločili za odpoved tekme," so še zapisali.

Havajski ironman, ki ga sestavlja 3,86 kilometra plavanja, 180,2 km kolesarjenja in 42,2 km teka, bo po novem 9. oktobra 2021.

Že pred časom odpoved EP

Vsi športniki, ki so se že kvalificirali za izvedbo 2020, bodo lahko nastopili tudi leta 2021 ali 2022, so še potrdili organizatorji.

Že pred časom je koronavirusna pandemija povzročila tudi odpoved evropskega prvenstva v ironmanu v Frankfurtu, ki bo po novem 27. junija 2021.

