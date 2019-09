Zmaga na istrskem ironmanu v Nemčijo

Zmagovalec polovičnega ironmana slovenske Istre je postal Nemec Maurice Herwig, ki je z neuradnim časom 4 ur, 15 minut in 6 sekund tudi izboljšal rekord trase. Na drugo mesto se je uvrstil najboljši Slovenec Jure Majdič, ki je z izidom 4 ur, 17 minut in 37 sekund postavil tudi najboljši slovenski izid na tej razdalji.

Tretji je bil še en Nemec, Lasse Ibert, ki je traso zaključil s časom 4 ur, 20 minut in 7 sekund.

Lanski in hkrati prvi zmagovalec triatlona Ironman 70.3 Slovenian Istria je lani postal Poljak Michal Rajca, ki je uro na cilju ustavil v času 4:18:52.

Majdič v cilju ni skrival zadovoljstva, pri tem pa slovenskega rekorda ni pričakoval. "Dirkal sem svojo dirko in iz sebe iztisnil maksimum," je pojasnil.

Družina trpi zaradi triatlona

Najboljši Slovenec je bil Jure Majdič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Razlika na tekmi se je naredila v kolesarskem delu, ko mu je nemški tekmovalec ušel na vzponu proti Črnemu Kalu in do konca kolesarskega dela pridobil okoli dve minuti prednosti. "To so mladi fantje z veliko treninga, s katerimi se ne morem kosati," je bil skromen Majdič.

Kot je namreč navedel, kot amater ob službi trenira šest do osem ur tedensko, "toliko, da družina ne trpi".

Rekordno število tekmovalcev - na startu je bilo prijavljenih 1700 tekmovalcev iz 53 držav oz. okoli 300 triatloncev več kot lani - je uživalo skoraj idealne pogoje za tekmovanje, brez sonca in vetra ter previsokih ali prenizkih temperatur.

Tudi za Majdiča so bili pogoji "fantastični" in njemu "pisani na kožo", saj ni bilo vročine. Glede morebitne udeležbe na še enkrat daljšem havajskem ironmanu pa je ocenil, da gre za razdaljo, ki zahteva izjemne priprave, sam pa se v tem še ne vidi.

Za organizatorji je uspešna prireditev

Generalni direktor tekmovanja Milan Eržen je ocenil, da je za njimi uspešna prireditev: "Kot prvo smo povečali število tekmovalcev, kot drugo veliko število gledalcev na samem tekmovanju. Vreme nam je izredno služilo, ni bilo prevroče, praktično brez vetra."

Istrski ironman lahko po njegovem zraste na okoli 2000 do 2200 tekmovalcev. "To je nekje številka, za katero mislim, da jo Koper lahko še prenese. Če bi potem šli na večje število tekmovalcev, bi se morali tudi logistično drugače opredeliti, ampak mislim, da se bomo naslednji dve ali tri leta gibali v teh številkah," je dodal Eržen.

Foto: Vid Ponikvar

Čestital je tudi župan

Najboljšim je čestital tudi koprski župan Aleš Bržan, ki je izrazil veselje, da se tovrstne prireditve dogajajo v Kopru. "Mislim, da je bodočnost tudi v takih dogodkih v nadaljevanju. Upam, da se bomo dogovorili, da se ta zgodba podaljša še za marsikatero leto," je povedal župan.

Istrski polovični ironman - sestavljen je iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka - sicer tudi letos ostaja namenjen rekreativcem, za katere pa se iz 30 na 40 povečuje število mest, ki z dobro uvrstitvijo vodijo do udeležbe na svetovnem prvenstvu 2020 v tako imenovanih starostnih skupinah. To bo na Novi Zelandiji.