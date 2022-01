Prvič po 1991 zmagali v končnici, konec za nekoč nepremagljive

Cincinnati Bengals so prvič po sezoni 1991 dobili tekmo končnice lige NFL . Premagali so Las Vegas Raiders. Bufallo Bills so s 47:17 ponižali nekdanje serijske zmagovalce Super Bowla, New England Patriots.

V profesionalni ligi ameriškega nogometa se igra prvi krog končnice, tako imenovani wild card vikend, ko se 12 ekip poteguje za preostalih šest mest v konferenčnih polfinalih.

Skoraj popolna tekma za Josha Allena: 66 jardov po tleh, 308 jardov po zraku, podal je za pet touchdownov (niti ene prestrežene žoge). Foto: Guliver Image Cincinnati Bengals so tekmo končnice dobili prvič po letu 1991. S 26:19 so premagali Las Vegas Raiders. Uspelo jima je z dvema mladeničema na ključnih položajih: podajalec Joe Burrow igra svojo drugo sezono med profesionalci, lovilec Ja`Marr Chase je celo novinec v ligi NFL.

Buffalo Bills so s 47:17 premagali svoje divizijske rivale New England Patriots, proti katerih so desetletja izgubljali. Podajalec Josh Allen (pet touchdownov, brez prestrežene podaje) in soigralci so v vseh svojih prvih sedmih napadih na tekmi dosegli touchdown, kar v končnici doslej ni uspelo še nobeni ekipi.