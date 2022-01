Tri ekipe v končnico skozi šivankino uho, naslov brani Tampa

Končan je redni del sezone lige NFL v ameriškem nogometu. Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers in San Francisco 49ers so se skozi šivankino uho v zadnjem krogu uvrstili med štirinajsterico, ki se bo zdaj borila za preboj na Super Bowl.

Naslov branijo Tampa Bay Buccaneers, ki so redni del končali s 13 zmagami in štirimi porazi ter skupno drugim izkupičkom med 32 franšizami. Od tega bo 12 od 14 ekip ta teden že začelo lov na pokal Vincea Lombardija.

Udeleženci končnice NFL Konferenca AFC:

1. Tenneesse Titans (12-5)*

2. Kansas City Chiefs (12-5)

3. Buffalo Bills (11-6)

4. Cincinatti Bengals (10-7)

5. Las Vegas Raiders (10-7)

6. New England Patriots (10-7)

7. Pittsburgh Steelers (9-7-1) Konferenca NFC:

1. Green Bay Packers (13-4)*

2. Tampa Bay Buccaneers (13-4)

3. Dallas Cowboys (12-5)

4. Los Angeles Rams (12-5)

5. Arizona Cardinals (11-6)

6. San Francisco 49ers (10-7)

7. Philadelphia Eagles (9-8) *Vodilni moštvi v konferenci ne igrata v prvem krogu končnice.

V konferenci AFC bo zaradi najboljšega izhodišča po rednem delu prost konec tedna pripadel Tennessee Titans (12-5). Ti so v zadnjem, 18. tednu rednega dela ugnali Houston Texans in si zagotovili prvo mesto v konferenci. V polfinalu AFC bodo igrali z boljšim iz obračuna med Cincinnati Bengals (10-7) in Las Vegas Raiders (10-7).

Zadnji so v razburljivem neposrednem dvoboju za končnico v zadnjem krogu ponoči ugnali Los Angeles Chargers s 35:32, potem ko so v izdihljajih podaljška po zadetku iz igre Daniela Carlsona ugnali divizijskega tekmeca.

Vloga drugega nosilca v AFC je pripadla Kansas City Chiefs (12-5). Zmagovalci Super Bowla pred dvema letoma bodo v tako imenovanem wild card koncu tedna igrali proti Pittsburgh Steelers (9-7-1). Zmagovalca v polfinalu konference čaka spopad z boljšim iz obračuna med Buffalo Bills (11-6) in New England Patriots (10-7).

Big Ben si je vsaj še za eno tekmo podaljšal kariero. Foto: Reuters Steelers so si končnico zagotovili šele zadnjo nedeljo rednega dela sezone, ko so premagali Baltimore Ravens, obenem pa so morali računati še na zmago Jacksonville Jaguarsov nad Indianapolis Colts. In to se je res zgodilo, čeprav so imeli Jaguars predtem samo dve zmagi. Tako bo legendarni podajalec Ben Roethlisberger pred koncem kariere odigral vsaj še eno tekmo.

Najboljši po rednem delu v NFC so postali igralci Green Bay Packers (13-4). Ekipa zvezdniškega podajalca Aarona Rodgersa bo prihajajoči konec tedna oči uprla v obračun Los Angeles Rams (12-5) – Arizona Cardinals (11-6). Zadnji so po sijajnem začetku na koncu nekoliko padli in v končnico vstopajo kot peti nosilci v konferenci NFC.

Moštvo Toma Bradyja, ki pri 44 letih še vedno igra odlično, se bo pomerilo s sedmimi nosilci Philadelphia Eagles (9-8). Vloga favoritov je jasna, četudi Brady nima najboljših spominov na moštvo iz Philadelphie, ki mu je še v dresu New England Patriots leta 2018 preprečila naskok na takrat šesti naslov. Tega je Brady osvojil leto pozneje, sedmega, prvega v novem dresu pa je dodal lani.

Proti zmagovalcu obračuna Tampa Bay – Philadelphia bo igralo bodisi moštvo Dallas Cowboys (12-5) bodisi San Francisco 49ers (10-7). Igralci iz San Francisca so si vstopnico za končnico priborili zadnji večer po zmagi po podaljšku na razburljivem obračunu proti Los Angeles Rams s 27:24. Zadnji so imeli sicer mesto v končnici že zagotovljeno, a so 49ers po zaslugi touchdowna Jauana Jenningsa 26 sekund pred koncem rednega dela izsilili podaljšek, nato pa slavili po zadetku iz igre Robbieja Goulda.

Wild card končnice bo na sporedu med 15. in 17. januarjem, polfinala v obeh konferencah bosta na vrsti teden dni pozneje, obračuna za naziv najboljšega v svojih konferencah pa bosta 30. januarja. Super Bowl 56 bo na sporedu v noči na 14. februar v Los Angelesu.