Prvi dan v Dohi brez slovenskih finalov

Slovenski telovadki Lucija Hribar na dvovišinski bradlji in Tjaša Kysselef na preskoku sta prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v Dohi ostali brez uvrstitve med najboljšo osmerico. Hribarjevo v četrtek čakajo še kvalifikacije na gredi.

Dvaindvajsetletna olimpijka Lucija Hribar, po stažu veteranka s 26 finali svetovnih pokalov in svetovnih izzivov, ki je nastopila že na petih svetovnih prvenstvih, nadaljuje priprave na Pariz.

Danes je med sestavo na bradlji naredila medkoleb, premor, s čimer je po besedah trenerke Nataše Retelj izgubila osem desetink točke. Ostalo je naredila dobro in je z oceno 12,433 točke zasedla 12. mesto.

Tjaša Kysselef pa je imela drugačne težave. Že na ogrevanju se je počutila slabo, vendar je pričakovala, da bo lahko stisnila zobe in vseeno nastopila v kvalifikacijah.

"Ni mi uspelo narediti skokov. Po prvem, kjer sem pravzaprav naredila samo premet čez kozo, sem šla dol z odra. Bilo mi je slabo, nisem mogla dihati in imela sem vrtoglavico," je iz Katarja sporočila izkušena telovadka, ki bo ta mesec dopolnila 31 let.

"Na pregledih pri zdravniku je bilo nato vse v mejah normale, le sladkor je bil močno povišan. Doma bom opravila dodatne preglede," je dodala Tjaša Kysselef.

Tjaša Kysselef se je že na ogrevanju počutila slabo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Doha je zadnja postojanka olimpijskih kvalifikacij za specialiste po orodjih v boju za poletne igre v Parizu. Pred tem so telovadci točke nabirali v Kairu, Cottbusu in Bakuju.

Mesto na OI na preskoku je lovila tudi Kysselef, vendar je bilo to že oddano. Pred zadnjo postojanko si ga je neuradno priborila Bolgarka Valentina Georgijeva po zmagi v Dohi in dveh drugih mestih v Kairu in Cottbusu.

